"Чорнобиль. Відродження": НБУ випустило монету, присвячену аварії на ЧАЕС (фото)

Лелека чорний – став одним із символів відродження життя в Чорнобильській зоні

Національний Банк України (НБУ) продовжує випускати пам'ятні монети, які колекціонують нумізмати і не тільки. Так, 26 квітня з нагоди 38-річчя аварії на Чорнобильській АЕС вони презентували ще одну.

Це монета "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний", її номінал 5 грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що виготовлена вона з нейзильберу. Тираж становить 40 тис. шт. (зокрема 20 тис. шт. у сувенірному пакованні). Українці можуть придбати її вже від 26 квітня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Також скорого вона буде доступна і в банках-дистриб'юторах.

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі – пташенята в гнізді. На аверсі – в центрі розміщено символічне колесо життя, яке знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

Чому чорний лелека?

"Лелека чорний – рідкісний птах, який став одним зі своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні. Це один із двох видів лелек, що зустрічається у фауні України. Оселяється переважно біля лісових озер чи лісових боліт. На відміну від білого лелеки, цей птах дуже обережний та намагається уникати людей, тому представників його виду побачити можна дуже рідко", — пояснили у пресслужбі.

Вони також нагадали, що це червонокнижний вид лелеки, який охороняється Бернською і Боннською конвенціями. До того ж на території Чорнобильського заповідника його популяція зростає, що вочевидь означає відновлення екосистеми регіону.

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