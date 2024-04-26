В Україні домашні працівники отримали офіційний статус: як правильно укласти трудовий договір

Договір має містити низку важливих пунктів

У четвер, 25 квітня, Верховна Рада ухвалила закон щодо регулювання праці домашніх працівників. Документом вводиться в законодавство поняття "домашня праця".

За відповідний законопроєкт №5695 проголосував 231 народний депутат. Цей документ передбачає укладання з домашніми працівниками трудового договору у письмовій формі.

Трудовий договір є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін. Договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін.

Зокрема такий трудовий договір повинен визначати:

кількість робочого часу, який не може перевищувати 40 годин на тиждень, та час відпочинку домашніх працівників;

систему обліку робочого часу (працівник та працедавець погоджують, яким чином рахувати відпрацьовані години),

гарантії під час використання праці домашніх працівників понаднормово (згідно з КЗпП надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік);

гарантії при залученні до чергування (очікування) та супроводження членів домашнього господарства на відпочинку (трудовий договір може передбачати періоди очікування, які вважаються годинами роботи, під час яких домашній працівник не може розпоряджатися своїм часом на власний розсуд, оскільки має бути готовим до виконання за дорученням роботодавця передбачених договором трудових обов’язків. Договір має передбачати оплату або надання вільного часу за такі періоди очікування);

можливість виконання роботи у вихідні, святкові та неробочі дні;

можливість платного чи безоплатного надання роботодавцем житла цьому працівникові (у разі платного надання житла роботодавець не має права самостійно проводити відрахування із заробітної плати в рахунок плати за користування житлом);

Крім того, що закон передбачає додаткові підстави для припинення такого трудового договору. Це можуть бути дії, що завдали чи могли завдати шкоди життю чи здоров’ю члена сім’ї. Домашній працівник має право негайно в односторонньому порядку розірвати трудовий договір з роботодавцем у разі вчинення стосовно нього членом домогосподарства дій, які посягають на честь чи гідність домашнього працівника, або втручання в його особисте життя.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, за яким людина може залишитися безробітною за те, що не повідомила роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території.