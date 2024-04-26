В Украине домашние работники получили официальный статус: как правильно заключить трудовой договор

Договор должен содержать ряд важных пунктов

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада приняла закон о регулировании труда домашних работников. Документом вводится в законодательство понятие "домашний труд".

За соответствующий законопроект №5695 проголосовал 231 народный депутат. Данный документ предполагает заключение с домашними работниками трудового договора в письменной форме.

Трудовой договор является основным документом, удостоверяющим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяет права и обязанности сторон. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранятся у каждой из сторон.

В частности, такой трудовой договор должен определять:

количество рабочего времени, которое не может превышать 40 часов в неделю, и время отдыха домашних работников;

систему учета рабочего времени (работник и работодатель согласовывают, каким образом считать отработанные часы),

гарантии при использовании труда домашних работников сверхурочно (согласно КЗоТ сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год);

гарантии при вовлечении в дежурство (ожидание) и сопровождение членов домашнего хозяйства на отдыхе (трудовой договор может предусматривать периоды ожидания, которые считаются часами работы, во время которых домашний работник не может распоряжаться своим временем по своему усмотрению, поскольку должен быть готов к исполнению по поручению работодателя предусмотренных договором трудовых обязанностей. Договор должен предусматривать оплату или предоставление свободного времени за такие периоды ожидания);

возможность выполнения работы по выходным, праздничным и нерабочим дням;

возможность платного или безвозмездного предоставления работодателем жилья этому работнику (в случае платного предоставления жилья работодатель не имеет права самостоятельно производить отчисления из заработной платы в счет платы за пользование жильем);

Кроме того, закон предусматривает дополнительные основания для прекращения такого трудового договора. Это могут быть действия, которые нанесли или могли причинить вред жизни или здоровью члена семьи. Домашний работник имеет право немедленно в одностороннем порядке расторгнуть трудовой договор с работодателем в случае совершения в отношении него членом домохозяйства действий, посягающих на честь или достоинство домашнего работника, или вмешательство в его личную жизнь.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, по которому человек может остаться безработным за то, что не сообщил работодателю о родственниках или других близких лицах, находящихся на временно оккупированной территории.