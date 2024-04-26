Через родичів на окупованій території тепер можуть звільнити з роботи: Рада ухвалила новий закон

Цей законопроект був зареєстрований ще у 2022 році групою народних депутатів від фракції "Слуга народу"

У роботодавців в Україні офіційно з’явиться нова підстава для звільнення працівників. Верховна Рада ухвалила закон, за яким людина може залишитися безробітною за те, що не повідомила роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

Так, народні депутати України проголосували в цілому за законопроект 7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань. Про це повідомляеться на сайті українсьького парламенту.

Цей законопроект був зареєстрований ще у 2022 році групою народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Згідно новій редакції статті 142 КЗпП, складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, що містять такі положення:

надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами , місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;

, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.

Роботодавець зможе звільнити працівника за невиконання ним правил, зазначених вище.

Окремо зазначаэться, що встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов’язковим.

Законом також передбачено ще одну нову підставу для відсторонення працівника від роботи роботодавцем. А саме: "Проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури".

При цьому КЗпП не містить визначення терміну "службова перевірка". Крім того, в проекті не зазначено конкретних питань, перевірка роботодавцем з яких може проводитися та мати наслідком відсторонення працівника від роботи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що каже новий закон про мобілізацію. Зокрема читачам пояснили, кого виключатимуть з військового обліку з травня.