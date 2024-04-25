Верховна Рада прийняла закон про домашніх працівників: що це значить

Закон має забезпечити їхній соціальний захист

У четвер, 25 квітня, Верховна Рада ухвалила закон, який вводить в законодавство поняття "домашня праця". Крім того, це документ визначає обов’язкові умови трудового договору з домашніми працівниками.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, відповідний законопроєкт №5695 підтримав 231 народний обранець.

Цей документ має забезпечити соціальний захист домашнім працівникам та знизити рівень незадекларованих працівників. Згідно з ним, домашнім працівником буде вважатися людина, яка працює на домогосподарство регулярно і не менше ніж 40 годин на місяць. Цей документ передбачає додання у Кодекс законів про працю нової глави "Праця домашніх працівників".

Також передбачається, що роботодавцем домашнього працівника виступає один із членів сім'ї, який зобов'язаний укласти з працівником трудовий договір у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін. У документі потрібно вказати імена сторін, дату початку дії трудового договору (та строк, якщо він передбачений), опис виду і характеру роботи, умови оплати праці (розмір, періодичність, строки та спосіб виплати, понаднормова оплата тощо), тривалість робочого часу, умови щорічної відпустки, способи обміну інформацією.

Згідно з новим законом, зміни до трудового договору можуть вноситися за згодою сторін і мають фіксуватися у письмовій формі. Працівнику надаються всі трудові права та гарантії, передбачені законодавством про працю.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування домашніх працівників здійснюється на засадах добровільності. Те ж саме стосується і питання трудової книжки – чи вести її, мають вирішувати сторони трудового договору. Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада проголосувала за ухвалення в цілому закону про мобілізацію №10449. Рішення підтримали 283 народні депутати.

16 квітня документ підписав президент України Володимир Зеленський. Закон набере чинности з 18 травня 2024 року.