Кого виключатимуть з військового обліку з травня: що каже новий закон про мобілізацію
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Причин виключення з обліку загалом п'ять, проте людину можуть зняти з обліку
В Україні незабаром запрацює новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, потрібно оновити свої дані в ТЦК та СП протягом 60 днів. Зробити це мають всі чоловіки від 18 до 60 років.
Згідно з новим законом на військовий облік мають ставати призовники, військовозобов'язані та резервісти. Призовники — громадяни до 25 років, в тому числі ті, які закінчили службу або покарання. Призовників беруть на облік з 18 років. Вони мають пройти медогляд. До військовозобов'язаних належать також і ті, хто звільнився з військової служби зі спецзваннями — поліція та прокурори.
З військового обліку військовозобов'язаних та резервістів знімають в разі переїзду та призову. Також причинами можуть бути служба в органах цивільного захисту, досягнення граничного віку тощо.
Виключити з військового обліку військовозобов'язаного можуть за декількох причин:
- смерть
- людина зникла безвісти або оголошена померлою
- громадянство України припинене
- непридатність до військової служби
- граничний вік перебування в запасі.
Раніше "Телеграф" розповідав про покарання, яке чекає на ухилянтів від мобілізації. В законі прописано, скільки днів дається на виконання вимог ТЦК та СП перед зверненням до суду.