Кого виключатимуть з військового обліку з травня: що каже новий закон про мобілізацію

Причин виключення з обліку загалом п'ять, проте людину можуть зняти з обліку

В Україні незабаром запрацює новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, потрібно оновити свої дані в ТЦК та СП протягом 60 днів. Зробити це мають всі чоловіки від 18 до 60 років.

Згідно з новим законом на військовий облік мають ставати призовники, військовозобов'язані та резервісти. Призовники — громадяни до 25 років, в тому числі ті, які закінчили службу або покарання. Призовників беруть на облік з 18 років. Вони мають пройти медогляд. До військовозобов'язаних належать також і ті, хто звільнився з військової служби зі спецзваннями — поліція та прокурори.

З військового обліку військовозобов'язаних та резервістів знімають в разі переїзду та призову. Також причинами можуть бути служба в органах цивільного захисту, досягнення граничного віку тощо.

Виключити з військового обліку військовозобов'язаного можуть за декількох причин:

смерть

людина зникла безвісти або оголошена померлою

громадянство України припинене

непридатність до військової служби

граничний вік перебування в запасі.

Реєстрація, зняття та виключення з військового обліку за новим законом про мобілізацію

Раніше "Телеграф" розповідав про покарання, яке чекає на ухилянтів від мобілізації. В законі прописано, скільки днів дається на виконання вимог ТЦК та СП перед зверненням до суду.