Будуть довше працювати на пенсії і не тільки: у Мінсоцполітики розповіли, яке майбутнє чекає молодих українців

Народжуваність не врятує ситуацію, але є надія

Довготривала демографічна криза змусить сучасних українців довше працювати. Адже їм доведеться забезпечувати себе своєю працею протягом тривалішого періоду життя.

Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час форуму "Демографічне майбутнє України: Стратегія стійкості та відновлення". За її словами, вже зараз співвідношення працюючих і пенсіонері складає 1:1.

"Нам вже необхідно думати сьогодні про те, що таке громадське здоров’я, потрібно створювати максимально інклюзивне середовище, щоб зберігати нашу активність й так само дуже серйозно працювати над постійним розвитком наших людей впродовж життя. Тобто над культурою сталого розвитку", — сказала Жолнович.

Вона наголосила, що наразі потрібно близько 6 мільйонів працюючого населення, аби збільшити хоча б до 40% заміщення заробітку пенсією для пенсіонерів. Проте, міністр зауважила, що цього не вдасться забезпечити підвищенням народжуваності.

"У цьому контексті особливого значення набуває питання, як повернути людей з-за кордону. Мова йде не лише про наших мігрантів, які рятуються від війни, мова також йде про українців в багатьох поколіннях, мова також йде про тих, які вирішили виїхати набагато раніше, мова також йде про активних іноземців, яким тісно в їхніх країнах і які готові будуть обрати нашу державу для свого розвитку та свого дому", — заявила міністр.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозував повернення українців з-за кордону вже у 2024 році. Воно буде повільним і поступовим. Проте, за даними МВФ, у 2028 році в Україні проживатиме 36 млн осіб.

Раніше "Телеграф" писав, чому цифра тривалості життя українців така невтішна.