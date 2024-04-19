Дефіцит зберігається: українців попередили про можливі відключення світла, названо час

На ситуацію додатково впливає погода

Станом на 19 квітня в Україні через значні пошкодження енергооб’єктів та зниження температури в енергосистемі зберігається дефіцит. Застосовувалися обмеження для промисловості.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго". Зранку Диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн.

За даними Міністерства енергетики України, екстрена допомога залучалася з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг залученої електроенергії склав близько 3% від добового обсягу споживання електроенергії.

У компанії також зазначили, що з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості можливе застосування графіків обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

Також продовжують цілодобово діяти обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі. Зранку діють обмеження споживання для побутових споживачів на Харківщині. Знеструмлено близько 203 тисяч споживачів.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" підкреслили, що на одній з теплових електростанцій виведено в аварійний ремонт енергоблок. На інших продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія. Сонячні електростанції в окремих регіонах дещо збільшили обсяг, в інших зберігається щільна хмарність.

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що обмеження в електропостачанні можуть бути в період ремонтної кампанії навесні та влітку.