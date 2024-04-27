Будут дольше работать на пенсии и не только: в Минсоцполитики рассказали, какое будущее ждет молодых украинцев

Рождаемость не спасет ситуацию, но есть надежда

Долговременный демографический кризис заставит современных украинцев дольше работать. Ведь им придется обеспечивать себя своим трудом в течение более длительного периода жизни.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович на форуме "Демографическое будущее Украины: Стратегия устойчивости и восстановления". По ее словам, уже сейчас соотношение работающих и пенсионеры составляет 1:1.

"Нам уже необходимо думать сегодня о том, что такое общественное здоровье, нужно создавать максимально инклюзивную среду, чтобы сохранять нашу активность и также очень серьезно работать над постоянным развитием наших людей на протяжении жизни. То есть над культурой устойчивого развития", — сказала Жолнович.

Она подчеркнула, что сейчас нужно около 6 миллионов работающего населения, чтобы увеличить хотя бы до 40% замещения заработка пенсией для пенсионеров. Однако министр отметила, что этого не удастся обеспечить повышением рождаемости.

"В этом контексте особое значение приобретает вопрос, как вернуть людей из-за границы. Речь идет не только о наших мигрантах, которые спасаются от войны, речь также идет об украинцах во многих поколениях, речь также идет о тех, которые решили уехать гораздо раньше, речь также идет об активных иностранцах, которым тесно в их странах и они готовы будут избрать наше государство для своего развития и своего дома", — заявила министр.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозировал возвращение украинцев из-за границы уже в 2024 году. Оно будет медленным и постепенным. Однако, по данным МВФ, в 2028 году в Украине будут проживать 36 млн человек.

Ранее "Телеграф" писал, почему цифра продолжительности жизни украинцев так неутешительна.