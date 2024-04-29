"Не така, як дехто думає": у Польщі заговорили про позицію Трампа по Україні

Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах

Позиція кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа щодо України "не така чорно-біла, як думають деякі люди". І його ставлення до нашої країни змінюється.

Так вважає Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, цитує Politico. За його словами, Дональд Трамп мав рацію, закликаючи нас усіх у Європі витрачати більше на оборону.

Він також додав, що Трамп також відправляв Україні протитанкові ракети "перед війною, коли інші цього не робили".

Глава МЗС Польщі пов’язав із зустріччю з президентом Анджеєм Дудою в Нью-Йорку заяву Трампа, зроблену напередодні голосування у Палаті представників США за допомогу Україні на 61 млрд доларів. Тоді Трамп заявив, що "виживання та сила" України є важливими для США.

Сікорський вважає, що відсутність жорсткої опозиції з боку Трампа щодо допомоги для України говорить про те, що ставлення колишнього президента змінюється.

"Я не почув жодного протесту. Тож я сподіваюся, що кандидат Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах, що вона шкодить його шансам (бути переобраним, — ред.)", — сказав Сікорський.

Раніше "Телеграф" писав, що секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко попередив західних політиків, зокрема кандидата в президенти Штатів Дональда Трампа, щодо їхніх ідей проштовхнути передчасну "мирну угоду" щодо України, яка вимагатиме від неї відмови від території. Є дві причини, через які це робити не можна.