Він часто скаржився на підтримку України з боку США

За часів свого президентства ексглава США Дональд Трамп критикував Україну та відкрито вважав її частиною Росії, підтримуючи амбіції російського президента Володимира Путіна. Трамп негативно висловлювався про нашу країну, зокрема, через корупцію.

Про це пише The Wall Street JournaІ, посилаючись на колишніх та чинних посадовців Білого дому.

За їхніми словами, під час переговорів з іноземними лідерами в адміністрації США Трамп неодноразово говорив про Україну як "тотально корумповану" і сповнену "жахливих людей".

Ще під час першої зустрічі з главою Кремля в Німеччині у 2017 році Путін закликав Трампа визнати претензії Росії на суверенітет над частиною території України, аргументуючи свої претензії зв'язками з Київською Руссю XI століття, яка тоді була розташована на території сучасної України, Білорусі та частини Росії.

З тих пір Трамп часто скаржився на підтримку України з боку США. У розмовах з європейськими лідерами він називав її "вашою Україною" і "частиною Росії".

Крім того, Трамп виступав проти продажу Україні ракет для посилення оборони від Росії.

Вважається, що однією з причин критичного ставлення Трампа до України стало небажання розвідки США підтвердити його твердження про втручання України у президентські вибори 2016 року.

"Посадовці адміністрації були "спантеличені тим, чому він (Трамп. – Ред.) був набагато прихильніший до Росії, ніж до України – особливо коли їхні інтереси розходилися", — сказав експосадовець.

Також Трамп спочатку чинив опір зустрічі з тодішнім президентом України Петром Порошенком у 2017 році в Білому домі.

А у червні 2018 року на вечері G7 в Канаді Трамп заявив, що Україна є "однією з найкорумпованіших країн світу".

Врешті, навіть минулого місяця Трамп сказав, що "шукає корупцію скрізь, куди б він не пішов".

"Усі розуміють, що Україна має великі проблеми в цьому плані", — заявив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за інформацією ЗМІ, у разі своєї перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп нібито зможе закінчити війну в Україні. Він міг би тиснути на Україну, щоб та відмовилася від частини своїх територій. Таким чином нібито війна завершилася б за 24 години. Важливо врахувати, що Трамп цю інформацію не підтверджував.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко попередив західних політиків, зокрема кандидата в президенти Штатів Дональда Трампа, щодо їхніх ідей проштовхнути передчасну "мирну угоду" щодо України, яка вимагатиме від неї відмови від території. Є дві причини, через які це робити не можна.