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Конфіскація російських активів – не менш крута, ніж виділення військово-фінансової допомоги Україні - Олександр Охріменко

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Олександр Охріменко Олександр Охріменко
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Допомога США Україні
Допомога США Україні. Фото Колаж "Телеграфа"

Глава Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфа" пояснив важливість рішення США щодо конфіскації активів Росії

Отже – відбулося! Палата представників США нарешті прийняла пакет про допомогу Україні.

Те, що Конгрес проголосував за виділення понад 60 млрд – це перемога. Є надія, що на початку наступного тижня цей законопроєкт буде підтриманий Сенатом, швидко підписаний президентом – і практично одразу до нас почнуть надходити озброєння та боєприпаси (швидше за все навіть не через океан, а з американських баз у Європі). Схоже, вже є попередня домовленість і про це, і про отримання озброєнь, які ми не отримували раніше.

Я звернув би увагу ще й на норму про конфіскацію активів РФ. Це дуже болісна тема. У Європі, у США право власності – одна із цінностей. І те, що Палата представників пішла на такий крок (який, без сумніву, підтримає Сенат), дасть приклад іншим. У тому числі Європі, де осіли основні активи РФ. США показали, як це можна робити.

Відмінна ідея списати борги, кредити України за рахунок заарештованих російських активів. Не випадково у Кремлі зараз паніка. Поки що говорять про російські золото-валютні резерви. Але всі розуміють, що тепер можна буде віллу тієї ж дружини Путіна – продати. Яхти та інше майно олігархів та чиновників – теж. І так далі. А отримані кошти передати Україні або на покриття її боргу.

У Кремлі сидять ті, хто заробив, обкрадаючи звичайних росіян, потім сховав кошти за кордоном (вклавши у ті ж вілли-яхти). І для них втрата цього є справжньою трагедією.

Оскільки там заправляють, зокрема, олігархи, вони бояться вже не тільки арешту, а й втрати "всього, що вкрадено непосильною працею ". І ось за це вони готові битися. У тому числі з тими, хто хоче продовжувати війну. І така ситуація може вплинути на прискорення мирних переговорів за умов України. Олігархи здатні змусити Путіна капітулювати.

Вводити санкції проти Росії, проти її капіталу саме так, як вирішили зараз США – чудовий хід. Арешт, невелика пауза на роздуми – конфіскація.

Це не менш круто, ніж надання нам військово-фінансової допомоги.

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Теги:
#США #Конфіскація #Військова допомога