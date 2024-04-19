Трамп різко змінив тон висловлювань про Україну: деталі

Трамп закликав європейських партнерів "зрівнятися" з Вашингтоном в допомозі Києву

Кандидат в президенти США Дональд Трамп у четвер, 18 квітня, заявив про те, що виживання України є важливим для Сполучених Штатів. Зміна риторики експрезидента відбулася за кілька днів до того, як Палата представників США, яку очолюють республіканці, має проголосувати за пакет допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

Про це пише видання Reuters з посиланням на допис Трампа у соціальній мережі Truth Social. Зазначається, що більшу частину свого допису кандидат на президентське крісло США присвятив скаргам на те, що Європа робить недостатньо для підтримки України.

"Повідомлення Трампа з'явилося наступного дня після того, як він зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та похвалив країну за її ініціативи у допомозі України. Колишній президент і польський лідер обговорили пропозицію Дуди про те, щоб члени НАТО витрачали щонайменше 3% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Нині вони мають витрачати щонайменше 2% ВВП", — пише видання.

У своєму дописі Трамп закликав європейських партнерів "зрівнятися" з Вашингтоном у рівні допомоги Києву.

"Чому Європа не може зрівняти або бодай зіставити гроші, вкладені Сполученими Штатами Америки, щоб допомогти країні, що відчайдушно потребує допомоги?" — написав Трамп.

Експрезидент США підкреслив, що виживання України важливе для США.

"Як усі погоджуються, виживання й сила України повинні бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо і для нас! Рухайтеся, Європо!" – наголосив експрезидент США.

Варто зауважити, що під час свого виступу на CNN минулого року Трамп відмовився сказати, чи хоче він, щоб Україна виграла війну з Росією, коли його запитали про це.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про підсумки зустрічі польського президента Дуди з Трампом. Зазначалося, що політики обговорили війну між Росією та Україною, а також війну Ізраїлю та ХАМАС на Близькому Сході.