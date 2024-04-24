Вперше в історії: президентська служба охорони США готується до можливого ув'язнення Трампа

Трамп є першим в історії експрезидентом США, який постав перед загрозою ув'язнення

Секретна служба США, яка охороняє чинних і колишніх президентів, опрацьовує сценарій своїх дій, якщо Дональд Трамп опиниться за ґратами через неповагу до суду. Нагадаємо, наприкінці минулого року, суд дозволив притягнути експрезидента до відповідальності за захоплення його прихильниками Капітолія 6 січня 2023 року. З того часу тривають судові процеси.

Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що подібний сценарій може розгорнутися через визнання Трампа винним у публічних зневажливих висловлюваннях щодо свідків і ключових фігур в одній із кримінальних справ.

"Секретна служба США займається захистом президента, незалежно від того, перебуває він в Овальному кабінеті чи відвідує зону військових дій за кордоном. Але захищати колишнього президента у в'язниці? Перспектива безпрецедентна. Це стане проблемою, якщо Дональда Трампа, якого агенція зобов'язана за законом захищати цілодобово, буде визнано винним у ході кримінального процесу на Мангеттені та засуджено до відбування покарання", — пише видання.

NYT зауважують, що, ще до вступних заяв суду, Секретна служба певною мірою планувала виняткову можливість того, що колишній президент опиниться за ґратами. Прокурори просили суддю у цій справі нагадати Трампу, що напади на свідків та присяжних можуть привести його до в'язниці ще до винесення вироку.

Як зазначають, журналісти американського видання, ймовірність того, що Трамп опиниться за ґратами вкрай низька, але, якщо припустити, що експрезидента дійсно посадять, це стане серйозною проблемою і викликом для Служби охорони, що у підсумку виллється у справжній "логістичний кошмар".

З метою безпеки, Трампа доведеться утримувати окремо від інших ув'язнених, а також перевіряти його їжу та особисті речі. Спостереження за ним має здійснюватись 24/7, а це означає, що разом з експрезидентом США за ґратами опиняться і його охоронці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що суд зняв недоторканність з Трампа у справі про штурм Капітолія. У суді також наголосили, що Трамп більше не може використати аргумент про президентський імунітет у контексті цієї справи.