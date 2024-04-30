В їхніх очах – смерть ворога: як українські снайпери тренуються на Донеччині (ексклюзивний фоторепортаж)

Обстріли та штурми ворога не перешкода українським воїнам

Попри те, що на сході України точаться важкі бої з армією РФ, українські воїни знаходять час на вдосконалення навичок. Снайпери однієї з бригад на Донеччині проводять щоденні тренування.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на одному із тренувань українських воїнів. Навчання снайпери проводять у перервах між виходами на бойові позиції.

Щоб дати відсіч ворогові, який готується розвивати наступ на сході та хоче захопити до 9 травня низку міст, українським снайперам доводиться вдосконалювати свої навички. Для цього вони облаштували полігон поблизу бойових позицій.

Щоб успішно відпрацювати по ворожій цілі, снайперам доводиться враховувати безліч параметрів: відстань до ворога, напрям і силу вітру, а також швидкість руху кулі та інші погодні умови. Інструктори стежать за тим, щоб воїни правильно поводилися під час роботи, а після тренування розбирають помилки. Це допомагає бійцям з кожним разом все краще виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, що росіянам наказали зайняти Часів Яр до 9 травня. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. А масовий наступ ворог планує розпочати 1 червня і вже накопичує для цього достатню кількість живої сили.

Втім, Україна вже отримує допомогу від США, яку раніше схвалили Сенат та президент Джо Байден. Проте терміни та обсяги постачання озброєння не коментують спеціально, зазначили у Білому Домі.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія готується наступати на північ України вдруге. Військові проаналізували ситуацію та оцінили шанси ворога на успіх.