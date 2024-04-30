В их глазах - смерть врага: как украинские снайперы тренируются на Донбассе (эксклюзивный фоторепортаж)

Обстрелы и штурмы врага не помеха украинским воинам

Несмотря на то, что на востоке Украины идут тяжелые бои с армией РФ, украинские воины находят время на совершенствование навыков. Снайперы одной из бригад в Донецкой области проводят ежедневные тренировки.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на одной из тренировок украинских воинов. Обучение снайперы проводят в перерывах между выходами на боевые позиции.

Чтобы дать отпор врагу, который готовится развивать наступление на востоке и хочет захватить к 9 мая ряд городов, украинским снайперам приходится совершенствовать свои навыки. Для этого они обустроили полигон недалеко от боевых позиций.

Чтобы успешно отработать по вражеской цели, снайперам приходится учитывать множество параметров: расстояние до врага, направление и силу ветра, а также скорость движения пули и другие погодные условия. Инструкторы следят за тем, чтобы воины правильно вели себя во время работы, а после тренировки разбирают ошибки. Это помогает бойцам с каждым разом все лучше выполнять боевые задачи.

Напомним, что россиянам приказали занять Часов Яр до 9 мая. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. А массовое наступление враг планирует начать 1 июня и уже копит для этого достаточно живой силы.

Впрочем, Украина уже получает помощь от США, которую ранее одобрил Сенат и президент Джо Байден. Однако сроки и объемы поставок вооружения не комментируют специально, отметили в Белом Доме.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия готовится наступать на север Украины во второй раз. Военные проанализировали ситуацию и оценили шансы врага на успех.