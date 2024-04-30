Процес триває: у Білому домі пояснили, чому не коментують постачання зброї Україні

Необхідна Збройним силам України допомога буде доставлена якнайшвидше

Процес постачання озброєння в Україну, яке було обіцяне у рамках надання військової допомоги від США, триває. Проте адміністрація США навмисне не коментує його, зокрема не називає обсяги та терміни, оскільки є міркування оперативної безпеки.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу 30 квітня. Вона запевнила, що Україна отримує ту безпекову допомогу, яка раніше була анонсована урядом США.

Водночас речниця відмовилася говорити про те, у якому статусі зараз перебуває доставка озброєнь. За її словами, потрібна обережність в цьому питанні, оскільки є міркування оперативної безпеки і не можна дати російським терористам підготуватися. Вона лише запевнила, що необхідна Збройним силам України допомога буде доставлена якнайшвидше.

Нагадаємо, як раніше ми писали, експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що надані Україні Штатами ATACMS можуть послабити російську логістику, загрожувати ударами по аеродромах та складах РФ. Однак для України вони матимуть оперативне значення під час посилення цих ударів наземними операціями Сил оборони.

Раніше "Телеграф" із посиланням на німецьке видання Deutsche Welle писав, що США передали Україні далекобійні тактичні ракети ATACMS не лише з метою перетворити Крим на пекло для росіян. Вашингтон має ще одну мету – змусити надто обережного канцлера Німеччини Олафа Шольца нарешті передати Україні крилаті ракети Taurus.