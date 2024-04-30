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Магнітні бурі у травні: названо найнебезпечніші дати

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Автор
Магнітна буря
Магнітна буря. Фото Колаж "Телеграфа"

Чутливі до геомагнітних коливань люди під час таких бур можуть відчувати дискомфорт

У перших числах травня 2024 року на Землі продовжиться магнітна буря. Вона почалася ще наприкінці квітня.

За даними Meteoagent, очікується, що з 1 по 2 травня включно її К-індекс (градація потужності) буде не надто великим і складе 4 бали — середній геомагнітний шторм. Потім її потужність поступово знизиться до 3-2 балів.

Проте наприкінці останнього місяця весни знову прогнозується посилення геомагнітної активності. Так, з 23 по 25 травня включно К-індекс бурі знову підвищиться до 4 балів.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля нашої планети, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями Землі стикаються збурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Вчені визначають потужність бурі за К-індексами. Від К-індексу 1 до К-індексу 4 – це невеликі бурі, які часто проходять непомітно для населення Землі. Усі бурі з К-індексом понад 5 — бурі червоного рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою очікуються погода в Києві на початку травня. До столиці ненадовго завітають хмари, але ясна погода буде переважати.