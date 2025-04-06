Трамп може готувати жорсткий ультиматум Україні: ЗМІ дізналися деталі

Ситуація у світі стала дуже хаотичною

Україна може зіткнутися з важким вибором між підписанням вигідної для Росії мирної угоди, або припиненням американської військової допомоги. Однак у будь-якому варіанті Київ може продовжувати покладатися на допомогу Європи.

Про це йдеться у статті британського журналіста Деніела Джонсона для видання The Telegraph. Він наголошує, що попри колосальний тиск російської військової машини, українська армія залишається непереможеною. Однак російська пропаганда все ж таки змогла пробратися до Білого дому, через що в адміністрації Дональда Трампа скептично оцінюють шанси України на перемогу.

При цьому автор матеріалу зазначає, що сам Трамп до України ставиться як до "дочірньої компанії, що повністю належить Америці". Цим обґрунтовані його проєкти угод щодо повного контролю за українськими корисними копалинами та ядерною енергетикою.

"Ніщо не може бути визначеним відколи політика США перетворилася на галузь теорії хаосу і виникла вакансія на роль лідера вільного світу. Але поки Володимир Зеленський залишається біля керма в Києві, Україна не капітулює ні перед Москвою, ні перед Вашингтоном", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Україна вже погодилася на припинення вогню на морі та обстрілів енергетичних об’єктів, сподіваючись добитися припинення вогню, хоча це швидше було вигідно Росії. У Кремлі тим часом продовжують підвищувати ставки і зажадали припинити постачання зброї Україні, а потім взагалі захотіли відставки Зеленського.

Сама Україна відчуває складнощі з економікою, проте вони не настільки критичні, щоб говорити про серйозні проблеми. Крім того, певна втома від війни серед населення є, але якоїсь реакції проти Зеленського не спостерігається. Автор матеріалу переконаний, що "на папері Україна тримається і триматиметься нескінченно".

Проте ситуація може змінитися, якщо залишити її без зброї, а в адміністрації Трампа є багато людей, які цього хотіли б. Але відмова від України надасть сигналу Китаю, що той може забрати Тайвань. Крім того, сама Росія вже облизується на Сувалкський коридор, який з’єднує Литву з Польщею і розділяє Білорусь від Калінінградської області.

На тлі цього Європа схоже не зможе відмовитися від підтримки України, оскільки якщо вона залишиться без підтримки США, то її безпека багато в чому залежатиме від боєздатності ЗСУ як найбільш великої, боєготовної та оснащеної армії на континенті. А якщо її змусити припинити опір і віддати частину своєї території згідно з хотіннями Москви, то бойовий дух нації може швидко розвалитися.

"Таким чином, в найближчому майбутньому у європейців (включаючи, в даному випадку, і британців) не буде іншого вибору, окрім як продовжувати зміцнювати українську оборону, навіть ціною відкладення на потім своїх амбіцій щодо відновлення власних збройних сил до рівня, близького до рівня часів Холодної війни", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав з посиланням на NYT, що переломний момент у тактиці США дедалі ближче, адже Путін не відповів "взаємністю" Трампу.