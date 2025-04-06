Смердить з раковини? Чотири простих способи, як усунути неприємний запах

Зібрали найдієвіші засоби проти неприємного запаху з раковини

Поширеною проблемою на кухні є неприємний запах із раковини. Причиною смороду є засмічення труб, жирові відкладення та рештки їжі. Щоб позбутися неприємного запаху, потрібно знати способи очищення раковини. До речі, також ми розповідали, як помити вікна так, щоб не було розводів.

Кожен з нас щодня миє посуд у раковині, тож частки їжі періодично потрапляють у труби. Відповідно, через це з'являється поганий запах, який поширюється на всю кухню або й квартиру. Видання The Kitchn пропонує кілька найдієвіших способів, як розв'язати цю проблему.

Мийний засіб треба розчинити у гарячій воді, попередньо закривши пробку у раковині. Хай постоїть так кілька хвилин, а тоді можете змивати. Харчова сода, оцет і окріп — ідеальне поєднання для чищення раковини. Висипте у раковину трохи соди, налийте туди трохи оцту і почекайте. Через 15-20 хвилин треба залити туди кип'яток. Кубики льоду з оцтом та лимонами — ще один спосіб, який допоможе позбутися смороду з раковини. Треба покласти шматки лимону у формочки, залити оцтом і покласти у морозилку на ніч. Зранку викладіть кілька штук і киньте у раковину, а після цього — залийте окропом. Сода з лимонним соком і кип'ятком. Засипте у труби соду і почекайте 15 хвилин. Тоді налийте всередину трохи лимонного соку і нехай пошипить. Після цього залийте все окропом.

Зверніть увагу, що якщо труби виготовлені з металу чи сталі, тоді можна заливати їх кип'ятком. Проте якщо вони — пластикові, то краще використати теплу воду.

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