Магнитные бури в мае: названы самые опасные даты

Чувствительные к геомагнитным колебаниям люди во время таких бурь могут испытывать дискомфорт

В первых числах мая 2024 года на Земле продолжится магнитная буря. Она началась еще в конце апреля.

По данным Meteoagent, ожидается, что с 1 по 2 мая включительно ее К-индекс (градация мощности) будет не слишком большим и составит 4 балла – средний геомагнитный шторм. Затем ее мощность постепенно снизится до 3-2 баллов.

Однако в конце последнего месяца весны снова прогнозируется усиление геомагнитной активности. Так, с 23 по 25 мая включительно К-индекс бури снова повысится до 4 баллов.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а затем взаимодействуют с магнитосферой.

Ученые определяют мощность бури по К-индексам. От К-индекса 1 до К-индекса 4 – это небольшие бури, часто проходящие незаметно для населения Земли. Все бури с К-индексом выше 5 – бури красного уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой ожидаются погода в Киеве в начале мая. В столицу ненадолго придут тучи, но ясная погода будет преобладать.