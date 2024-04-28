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"Бити" будуть багато: коли чекати магнітних бур у травні

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
telegraf.com.ua

Бурі будуть затяжними

Прямо зараз Землю "штурмує" магнітна буря, проте розслаблятися не варто. Вже наступного місяця нам доведеться знову зустрітися з цим природним явищем. І неодноразово.

Так, за даними Meteoagent, у травні магнітні бурі будуть бити відразу кілька разів. І в обох випадках вони будуть затяжними. Втім, їхній К-індекс (градація потужності) буде не надто великим і складе 4 бали — середній геомагнітний шторм.

Коли чекати на бурі

Перша затяжна магнітна буря вируватиме з 19 по 21 травня. Далі стихія дасть землянам перерву на день і знову вдарить з тією ж потужністю (з 23 по 24 травня).

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля нашої планети, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями Землі стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на частину регіонів України насуваються заморозки, але вони затримаються ненадовго.

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#Магнітна буря #Прогноз #Наука