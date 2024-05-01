Що буде, якщо не поновити дані в ТЦК до 18 липня: адвокат розказала про наслідки

У разі порушення правил військового обліку громадянам загрожує відповідальність

Після набрання чинності нового закону про мобілізацію (почне діяти з 18 травня – ред.,) військовозобов’язані громадяни України повинні прибути до ТЦК для уточнення своїх даних. Якщо протягом двох місяців – до 18 липня – цього не зробити, буде застосоване покарання.

Про це нагадала адвокатка Дар'я Тарасенко. Детальніше про наслідки вона розповіла в своєму Telegram-каналі.

За словами правозахисниці, таке порушення може бути кваліфіковано за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно цієї статті порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинене під час дії воєнного стану, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 3400 до 5100 грн.

Адвокатка зазначила, що сплата штрафу не звільняє чоловіків від обов'язку уточнити свої дані в ТЦК та СП.

"Верховна Рада планує суттєво збільшити розмір цих штрафів, відповіднй законопроект знаходиться на розгляді та готується до другого читання", — нагадала правозахисниця.

Дар'я Тарасенко додала, що у разі ігнорування військовозобов'язаним виконання обов'язку щодо уточнення даних, працівники ТЦК та СП можуть звернутися до суду для застосування заходу впливу — обмеження в керуванні транспортного засобу.

Раніше "Телеграф" повідомив, які ще обов'язки з'являться у військовозобов'язаних українців в середені травня.