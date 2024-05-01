Что будет, если не обновить данные в ТЦК до 18 июля: адвокат рассказала о последствиях

В случае нарушения правил военного учета гражданам угрожает ответственность

После вступления в силу нового закона о мобилизации (начнет действовать с 18 мая – ред.) военнообязанные граждане Украины должны прибыть в ТЦК для уточнения своих данных. Если в течение двух месяцев – до 18 июля – этого не сделать, будет применено наказание.

Об этом напомнила адвокат Дарья Тарасенко. Детальнее о последствиях она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам правозащитницы, такое нарушение может быть квалифицировано по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно этой статье нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное во время действия военного положения, влечет за собой наложение штрафа в размере от 3400 до 5100 грн.

Адвокат отметила, что уплата штрафа не освобождает мужчин от обязанности уточнить свои данные в ТЦК и СП.

"Верховная Рада планирует существенно увеличить размер этих штрафов, соответствующий законопроект находится на рассмотрении и готовится ко второму чтению", — напомнила правозащитница.

Дарья Тарасенко добавила, что в случае игнорирования военнообязанным исполнения обязанности по уточнению данных, работники ТЦК и СП могут обратиться в суд для применения меры воздействия – ограничения в вождении транспортного средства.

Ранее "Телеграф" сообщил, какие еще обязанности появятся у военнообязанных украинцев в середине мая.