Слідом за Рубіо: глави МЗС проігнорують переговори в Лондоні щодо війни в України - ЗМІ

Обговорення пройдуть серед високопосадовців

Слідом за держсекретарем США Марко Рубіо зустріч у Лондоні щодо врегулювання війни в Україні, яка має відбутися 23 квітня, відклали і глави МЗС Великобританії, Франції, Німеччини та України. Переговори відбудуться на нижчому дипломатичному рівні.

Про це пише Sky News. Обговорення пройдуть серед високопосадовців п’яти країн. При цьому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга все ще має провести двосторонню зустріч із британським колегою Девідом Леммі.

"Зниження рівня дипломатії контрастує з посиленням тиску з боку Дональда Трампа та його команди на Київ та Москву з метою домовитися про припинення вогню", — пише видання.

Мирна пропозиція США, яка має бути обговорена в Лондоні, передбачає, що Сполучені Штати визнають незаконну анексію Криму Росією — те, що відкинув Володимир Зеленський. План, про який американські ЗМІ повідомили у вихідні, також заморожує лінії фронту у рамках мирної угоди.

Як раніше вже писали, за даними NYT, Рубіо відмовився брати участь у переговорах нібито саме через позицію президента України по Криму. Хоча у Держдепі стверджують, що причина нібито виключно у графіку держсекретаря, а не у його рішенні не брати участь у переговорах.

"Після цього Париж і Берлін, мабуть, також призупинили відповідні плани поїздок своїх міністрів. Зрозуміло, що є надія, що зустріч на рівні міністрів все ж таки відбудеться найближчим часом", — вважають журналісти.

Що відомо про мирний план США

США пропонують кілька поступок Росії. Зокрема — пообіцяти, що Україна не ввійде у НАТО. Крім цього пропозиції адміністрації Трампа включають потенційне визнання США анексії Криму Росією. Ще одна ідея Сполучених Штатів — визначення території навколо ЗАЕС нейтральною, з контролем з боку США.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у Кремлі відреагували на мирний план Трампа. Там прокоментували лише одну із пропозицій.