Час оновити дані: з якими документами чоловікам потрібно йти до ТЦК

Якщо громадянин має право на відстрочку під час мобілізації, він має принести документи, що підтверджують це право

Новий закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. Після цього українці будуть зобов’язані оновити свої військово-облікові дані.

Про те, з якими документами слід приходити на звірку "Телеграфу", розповів спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю "Не забудьте ці документи: що треба взяти в ТЦК для отримання броні та відстрочки".

Військовий пояснив, що насамперед, у ТЦК та СП потрібно приходити з особистими та військово-обліковими документами: паспортом, ідентифікаційним кодом, військовим квитком (або тимчасовим посвідченням). А для оновлення даних потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних.

"Наприклад, якщо громадянин має право на відстрочку під час мобілізації, він має принести документи, які підтверджують це право. Усі підстави для надання відстрочки визначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які обов’язки з’являться у військовозобов’язаних наприкінці травня. Новий закон про мобілізацію зокрема говорить про те, що українці мають надавати ЗСУ своє майно, а також носити із собою завжди військово-облікові документи. Детальніше про це ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.