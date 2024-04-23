Гучний скандал у Луцьку: ресторан перепросив за відмову вдові бійця, українці відреагували

Ситуація обурила українців

Адміністрація ресторану "Жито", яка раніше відмовила у проведенні поминок вдові загиблого воїна Олександра Гнатюка, публічно перепросила за цей інцидент. Відмову пояснили неможливістю проводити різні заходи в одній залі.

Повідомлення опублікували на сторінці ресторану у Facebook. У дописі йдеться, що адміністрація закладу спілкувалась телефоном з вдовою Іванною Цюх, у якої перепросили за відмову.

Офіційна заява ресторану "Жито"

Неприємний інцидент пояснили особливостями приміщення. У дописі зазначено, що клієнтці запропонували інший варіант проведення поминок, який її не влаштував.

"Є особливості самого приміщення, які не надають можливості розділити гостей на різні зали, тому це обмеження обʼєктивне і ми вимушені шукати компромісні варіанти, якщо на ту ж дату є декілька замовлень. В цьому випадку було запропоновано варіанти проведення в відокремленій, закритій бесідці, яка обігрівається та використовується в будь-яку пору року. Якщо не вдається ― нам дуже жаль, та ми самі пропонуємо знайти інший заклад", ― йдеться у дописі.

Адміністрація також звернула увагу на емоційну складову. Багато людей хвилюються і сильно переживають через ситуацію в країні, і персонал ресторану "Жито" не є виключенням.

"Зараз дуже багато напруги загалом і багато людей знаходяться в складних емоційних переживаннях, персонал також працює в цих умовах… Ми маємо величезну шану та вдячність до кожного захисника, бо можемо і жити, і працювати, і служити іншим. Наші наміри такі ж самі, як і ВАШІ. Ми йдемо до перемоги та підтримуємо наших хлопців всіма можливими способами.

Звичайно, розуміємо, що у всіх нас велике емоційне напруження, ми всі прагнемо миру та справедливості. Тому перепрошуємо за непорозуміння та ситуацію, яка склалась", ― йдеться у дописі адміністрації закладу.

Реакція українців

Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на вибачення адміністрації ресторану. Українців обурило, що заява про інцидент з вибаченнями з’явилась лише через три дні.

Деякі користувачі закликали не "їсти" один одного, бо це грає на руку ворогу. Ситуація склалась неприємна, але не варто розкручувати її далі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий священник потрапив у скандал через жарт. Він прокоментував удар росіян по телевежі у Харкові та стикнувся з обуренням українців.