Навіть не Янукович: хто найбільше зробив для роззброєння України перед російським вторгненням

Скорочення повноважень ЗСУ фактично позбавило України армії

Після розпаду СРСР Україна отримала одну з найпотужніших армій у світі навіть без урахування ядерного арсеналу. Однак за наступні 20 років її можливості суттєво скоротилися, а величезна кількість бойової техніки було виведено зі складу ЗСУ. Примітно, що найбільше техніки було списано навіть не за часів експрезидента Віктора Януковича.

Про це повідомляє Слово і справа, яка склала показову інфографіку. Видання посилається на звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної ради, яка у 2018 році проводила аудит того, з яких причин перед початком російського захоплення Криму українська армія опинилася у практично небоєздатному стані.

Розслідування торкнулося періоду з 2004 по 2017 роки й виявилося, що за всіх міністрів оборони відбувалося скорочення запасів озброєння.

Найбільше техніки було списано за часів Анатолія Гриценка, які були головою Міноборони за президента Віктора Ющенка (лютий 2005 – грудень 2007). Йдеться про 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетні комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів "Точка" та 84 тактичні ракети.

Втім, багато техніки також було списано і за часів Леоніда Кучми та Віктора Януковича. Останній одразу після приходу до влади вивів зі складу ЗСУ одразу тисячу танків.

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Як повідомлялося раніше, на Заході кажуть, що українські війська виснажені в результаті 2,5 років бойових дій проти росіян, підрозділи на фронті не мають можливості йти на відновлення, а про ротації навіть не йдеться. Також не вистачає артилерії та боєприпасів, проте ця проблема можна вирішити, на відміну від набору солдатів.