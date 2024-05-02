Сокращение возможностей ВСУ фактически лишило Украины армии

После распада СССР Украина получила одну из самых мощных армий в мире даже без учета ядерного арсенала. Однако за следующие 20 лет ее возможности существенно сократились, а огромное количество боевой техники было выведено из состава ВСУ. Примечательно, что больше всего техники было списано даже не во времена экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Слово и дело, которое составило показательную инфографику. Издание ссылается на отчет Временной следовательской комиссии Верховной рады, которая в 2018 году проводила аудит того, по каким причинам перед началом российского захвата Крыма украинская армия оказалась в практически небоеспособном состоянии.

Расследование затронуло период с 2004 по 2017 годы и оказалось, что при всех министрах обороны происходило сокращение запасов вооружения.

Больше всего техники было списано во времена Анатолия Гриценко, которые был главой Минобороны при президенте Викторе Ющенко (февраль 2005 – декабрь 2007). Речь идет о 200 переносных ЗРК, 698 танков, 1322 БМП, 294 зенитно-ракетных комплекса, 192 самолета, 56 вертолетов, 18 тактических ракетных комплексов "Точка" и 84 тактические ракеты.

Впрочем, много техники также было списано и во времена Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Последний сразу после прихода ко власти вывел из состава ВСУ сразу тысячу танков.

Полную версию изображения можно посмотреть по ссылке.

Как сообщалось ранее, на Западе говорят, что украинские войска истощены в результате 2,5 лет боевых действий против россиян, подразделения на фронте не имеют возможности идти на восстановление, а о ротациях даже речи не идет. Также не хватает артиллерии и боеприпасов, однако эта проблема разрешима, в отличие от набора солдат.