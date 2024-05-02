Дані про всіх жінок внесуть до Е-реєстру військовозобов’язаних: адвокатка розповіла, чого чекати

Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня

До електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який скоро повноцінно запрацює в Україні, будуть вноситися дані не лише чоловіків, а й жінок. Після цього інформацію зіставлятимуть та фільтруватимуть: чи є громадянин призовником, військовозобов'язаним, резервістом. Якщо в особи не буде жодного із зазначених статусів — дані з реєстру буде видалено.

Відповідне роз’яснення надала адвокатка Марія Левченко. Після того як Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає зміни щодо формування єдиного реєстру військовозобов'язаних, багатьох людей почало турбувати питання, чи вноситимуть до реєстру дані про жінок.

"Насправді, Закон України про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів діє в нас ще з 2017 року. І стаття 13, яку зараз трішечки некоректно трактують, вона, як раз, діє ще з 2017-го року, де зазначалося таке саме формулювання, тільки був інший вік", — зазначила адвокатка.

У попередній версії, у базу вносили з 18 років, тепер — з 17-ти.

"Якщо ви прочитаєте другий пункт цієї статті, то там буде зазначено, що всі дані громадян України, які не є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами — видаляються із цього реєстру", — наголосила адвокатка.

Тобто, коли в реєстр надійдуть дані з податкової служби, міграційної та інших, інформацію порівняють та з’ясують чи є людина призовником, військовозобов'язаним чи резервістом. Якщо жодного з цих статусів людина немає, її дані будуть видалені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що має бути в оновленому реєстрі військовозобов'язаних.