Данные обо всех женщинах внесут в Е-реестр военнообязанных: адвокат рассказала, чего ждать

Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая

В электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который скоро полноценно заработает в Украине, будут вноситься данные не только мужчин, но и женщин. После этого информацию будут сопоставлять и фильтровать: является ли гражданин призывником, военнообязанным, резервистом. Если у лица не будет ни одного из указанных статусов, данные из реестра будут удалены.

Соответствующее разъяснение предоставила адвокат Мария Левченко. После того как Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий изменения в формировании единого реестра военнообязанных, многих людей начал беспокоить вопрос, будут ли вносить в реестр данные о женщинах.

"На самом деле, Закон Украины о едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов действует у нас еще с 2017 года. И статья 13, которую сейчас немного некорректно трактуют, она, как раз, действует еще с 2017-го года, где отмечалось такая именно формулировка, только был другой возраст", — отметила адвокат.

В предыдущей версии в базу вносили с 18 лет, теперь — с 17-ти.

"Если вы прочтете второй пункт этой статьи, то там будет указано, что все данные граждан Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами — удаляются из этого реестра", — подчеркнула адвокат.

То есть, когда в реестр поступят данные из налоговой службы, миграционной и других, информацию сравнят и выяснят, является ли человек призывником, военнообязанным или резервистом. Если ни одного из этих статусов нет, его данные будут удалены.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что должно быть в обновленном реестре военнообязанных.