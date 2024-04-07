ТЦК за декілька місяців отримають дані про чоловіків: нардеп пояснила, що це означає

Про який вік чоловіків мовиться

Уже за декілька місяців військкомати отримають з реєстрів дані про чоловіків віком 17-60 років. За її словами, законодавча база вже створена, питання тільки до конкретних "виконавців".

Про це заступниця голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець сказала в ефірі телемарафону.

"Ми робимо інформаційною, електронною, нашу військову частину. Робимо все для того, щоб всі ці процеси спростити для нашого військового керівництва. Законодавча база вже створена, питання до конкретних виконавців", – сказала Мошенець.

Нагадаємо, у вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про запуск електронного кабінету призовника. Верховна Рада проголосувала за нього ще у середині січня.

Кабінет є інтерфейсом для відображення даних про призовника, військовозобов’язаного або резервіста.

"Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського чинника та заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Окрема перевага – запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відстежується та підтверджується електронним підписом", — йшлося у поясненні Міноборони.

Крім самого власника кабінету, до нього матиме доступ Міноборони, СБУ, місцеві ТЦК, органи розвідки та оперативні командування. При цьому згоди самих призовників на обробку їхньої персональної інформації запитувати ніхто не буде.

Таким чином, держава отримає інформацію про:

номери телефонів; адреси електронної пошти;

відомості про володіння іноземними мовами;

інформація про право на володіння зброєю;

наявність посвідчення водія;

дані про батьків військовозобов’язаного;

реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН;

дані про виїзд за кордон;

інформація про судимості і таке інше.

Раніше "Телеграф" писав, що українським військовим хочуть спростити службу, створивши мобільний додаток. Він матиме назву — "Армія+".