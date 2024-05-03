Оновлено список захворювань для придатних та непридатних: як самому дізнатись, чи візьмуть служити і куди саме

Тепер визначається ступінь придатності військовозобовʼязаного

Міністерство оборони України оновило список захворювань, за якими визначається придатність чи не придатність до військової служби. Відповідним наказом від 27.04.2024 № 262 було затверджено зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, які також наберуть чинності 04.05.2024.

У Положенні визначено процедуру проведення військово-лікарської комісії (ВЛК). Воно стосується військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, членів їх сімей, призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Серед іншого, Положення визначає ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві:

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків.

Тих, кого після повторного проходження ВЛК визнають непридатними, звільнять зі служби та виключать із військового обліку. Ті, хто буде визнаний придатним, служитимуть відповідно до категорії придатності.

Також у переліку хвороб містяться такі, за якими військовозобовʼязаний визнається непридатним, але має пройти переогляд через 6 місяців після отримання висновку. Водночас у більшості хронічних хвороб ступінь придатності визначається тяжкістю наслідків захворювання для людини, або ж вираженістю його симптомів.

Перелік захворювань

Інфекційні та паразитарні захворювання, які звільняють від мобілізації

Цілком непридатними до військової служби визнаються особи, яким поставлено діагноз:

активний прогресуючий туберкульоз із розпадом легеневої тканини;

активний, прогресуючий туберкульоз інших органів (крім легень);

тяжкі форми вірусних гепатитів із значним порушенням функцій організму, що важко піддаються лікуванню;

ВІЛ з імунною декомпенсацією у IV стадії.

Виявлені інфекції, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз та ін.) є підставою для рішення ВЛК про тимчасову непридатність та повторне проходження медкомісії після лікування.

У разі виявлення інших інфекційних та паразитарних захворювань ВЛК може визнати військовозобов'язаного придатним до спеціальної служби або відстрочити його мобілізацію для проходження лікування.

Новоутворення, що звільняють від мобілізації

Онкологічні захворювання можуть бути причиною визнання непридатності лише у тяжких випадках із значним порушенням функцій організму:

злоякісні новоутворення з метастазами та неоперабельний стан;

прогресуючі онкологічні хвороби лімфоїдної тканини, крові та споріднених з ними тканин зі значними змінами у складі крові (лімфогранулематоз, мієлома, лейкози, мієлодиспластичний синдром тощо);

доброякісні пухлини будь-якої локалізацій із значними порушеннями функцій організму.

Військовозобов'язані у післяопераційному стані або в період реабілітації після променевої чи хіміотерапії визнаються тимчасово непридатними. Таким особам призначається повторне проходження ВЛК після завершення курсу лікування та реабілітації.

Військовозобов'язані, у яких діагностовано новоутворення (злоякісні чи доброякісні), які не викликають значного порушення функцій організму, під час воєнного стану визнаються придатними до спеціальної служби.

Хвороби крові та кровотворних органів, які звільняють від мобілізації

У більшості випадків військовозобов'язані із захворюваннями крові та кровотворних органів визнаються придатними до спеціальної служби.

Рішення про тимчасову непридатність із повторним проходженням ВЛК приймається після хірургічних втручань. Цілком непридатними визнаються лише ті особи, стан яких діагностується як швидко прогресуючий і декомпенсований (зі значним порушенням функцій органів і систем).

До переліку хвороб крові та кровотворних органів належать:

усі види анемій;

порушення зсідання крові;

пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна);

геморагічні стани (підвищена кровоточивість);

агранулоцитоз;

хвороби селезінки;

порушення із залученням імунного механізму (всі види саркоїдозу, імунодефіцити).

Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин, що звільняють від мобілізації

Патології органів ендокринної системи, обмінні розлади та порушення обміну речовин можуть бути підставою для визнання непридатності лише у випадках із значним порушенням функцій. У легких станах військовозобов'язаних визнають придатними до спеціальної служби.

Зокрема, до таких хвороб належать:

хвороби щитовидної залози (за винятком новоутворень);

цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози;

патології інших ендокринних залоз;

виснаження внаслідок недостатнього харчування;

ожиріння;

функціональна гіпербілірубінемія;

ліпоматоз та ін.

Розлади психіки та поведінки, що звільняють від мобілізації

Військовозобов'язаного визнають непридатним до військової служби з винятком з військового обліку лише у разі різко виражених стійких психічних розладів:

всі види деменції; органічний амнестичний синдром;

розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку чи соматичної хвороби;

синдром залежності із різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів);

ендогенні психози з фазами, що часто повторюються (шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою);

невротичні стани, пов'язані зі стресом (фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота);

ангіотрофоневроз ІІІ-ІV стадії;

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов'язані з розладами харчової поведінки та зловживанням речовинами, що не зумовлюють залежність);

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);

розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні та інші);

розлади звичок та спонукань, гендерної ідентифікації, сексуальні розлади;

специфічні розлади мови та мови, здібностей до навчання, рухової функції;

глибока та важка розумова відсталість.

У більш легких випадках з короткочасними та незначними хворобливими проявами особа визнається придатної до спеціальної служби може бути мобілізованою.

Хвороби нервової системи, що звільняють від мобілізації

Військовозобов'язані з патологіями нервової системи визнаються непридатними до військової служби у випадках швидко прогресуючих та значних порушень функцій:

запальні захворювання центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребетний абсцес);

прогресуючі захворювання ЦНС (системні атрофії, дегенеративні захворювання, паралічі та паралітичні стани, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, дистонії (крім вегетосудинної), ДЦП, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші);

епілепсія за наявності частих нападів чи виражених психічних розладів;

швидко прогресуючі хвороби периферичної нервової системи, пов'язані з ураженням нервів, порушенням іннервації та больовим синдромом (нейропатія, міастенія, міопатія, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші);

прогресуючі розлади вегетативної нервової системи із значними порушеннями функції (синдром Бредбері-Еглстона, сімейна дизавтономія Райлі-Дея, полісистемна дегенерація, нейрогенна ортостатична гіпотензія – синдром Шая-Дрейджера).

Хвороби ока, які звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби за винятком з військового обліку визнаються особи, які мають:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій обох очах;

різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби всіх частин ока та його придаткового апарату (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у тяжкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроти зору обох очей 0,2 і нижче.

Слід зазначити, що повністю придатними для проходження військової служби визнаються особи, у яких діагностовано:

легку форму глаукоми;

короткозорість або далекозорість до 6,0 дптр;

астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції до 3,0 дп;

порушення сприйняття кольору (дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу).

Хвороби вуха, які звільняють від мобілізації

Більшість хвороб вуха є основою визнання особи придатним до спеціальної служби під час воєнного стану. Непридатним військовозобов'язаного можуть визнати у разі:

стійкою повної глухоти на обидва вуха або глухонімоти;

двостороннього важкого та глибокого (3-4 ступеня) порушення слухової функції;

глухоти на одне вухо та важкої приглухуватості на інше;

двосторонньої прогресуючої важкої приглухуватості;

приглухуватості з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними та екстраауральними проявами.

Хвороби системи кровообігу, що звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби за винятком військового обліку вважаються особи, у яких діагностували:

серцеву недостатність ІІ-Б-ІІІ стадії;

гіпертонічну хворобу III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

цереброваскулярні захворювання із значними порушеннями функцій (інфаркт, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризми артерій, церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань);

хвороби артерій зі значними порушеннями кровообігу та функцій (атеросклероз, стеноз, аневризм, розширення або розшарування головних артерій, емболія та тромбоз аорти);

хвороби периферичних судин зі значними порушеннями кровообігу та функцій (синдром Рейно, що облітерує тромбангіїт);

набутий артеріовенозний нориць;

спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус;

хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів із значними порушеннями кровообігу та функцій (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз, емболія, варикозне розширення вен, лімфаденіт, хірургічні втручання).

Хвороби органів дихання, що звільняють від мобілізації

ВВК визнає непридатними до військової служби за винятком з військового обліку тих, кому поставлено діагноз:

стеноз гортані;

парези та паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання;

важка форма спастичної дисфонії;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів із значними порушеннями функції зовнішнього дихання (бронхіт, емфізема, обструктивна хвороба легень, бронхоектатична хвороба);

хвороби легень, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, фіброзний ідіопатичний альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші);

хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (абсцес легені та середостіння, піоторакс та інші);

важка персистуюча бронхіальна астма.

Хвороби органів травлення, що звільняють від мобілізації

Мобілізації в період воєнного стану не підлягають військовозобов'язані, що мають такі хвороби ШКТ у тяжкій формі зі значним порушенням функцій:

щелепно-лицеві аномалії (крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій

хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки та апендикса (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші);

неінфекційний ентерит та коліт (хвороба Крона, виразковий коліт);

інші хвороби кишечника та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишечника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші);

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність, хронічні гепатити, фіброз та цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та ін.);

всі види гриж (пахвинна, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини).

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини, які звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби за винятком військового обліку визнаються особи, у яких підтверджені:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

псоріатична еритродермія.

З усіма іншими шкірними захворюваннями ВЛК приймає рішення про придатність або часткову придатність у період дії військового стану.

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини, які звільняють від мобілізації

Рішення ВВК про непридатність до військової служби приймається у разі наступних діагностованих хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини:

інфекційні артропатії із стійкими та значними змінами (гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);

запальні поліартропатії зі значним порушенням функцій (ревматоїдний артрит, васкуліт та бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра);

системні хвороби сполучної тканини зі значним порушенням функцій (поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизують васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета;

важка форма анкілозуючого спондилоартриту;

артрози та інші ураження суглобів із значними порушеннями функцій;

хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожилля зі значними порушеннями функцій;

остеопатії та хондропатії зі значними порушеннями функцій (остеопороз, остеомаляція, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші);

набуті деформації та дефекти пальців та кінцівок зі значними порушеннями функцій;

фібробластичні порушення із значними порушеннями функцій;

двостороння ампутація кінцівок на будь-якому рівні або одностороння ампутаційна кукся нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

хвороби хребта зі значними порушеннями функцій (викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків та ін.).

Хвороби сечостатевої системи, що звільняють від мобілізації

За рішенням ВЛК з військового обліку виключаються особи, які страждають на наступні патології сечостатевої системи:

ниркова недостатність IV-V стадії внаслідок гломерулярних та тубулоінтерстиціальних захворювань нирок (нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії);

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій (обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам'яна хвороба, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші);

хвороби чоловічих статевих органів із значними порушеннями функцій (гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів);

запальні хвороби органів малого тазу у жінок із значними порушеннями функцій (сальпінгіт, оофорит, запалення матки або шийки матки, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви та вульви);

незапальні хвороби жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій (ендометріоз, випадання статевих органів, уретероцеле, грижа сечового міхура, нориці, незапальні хвороби яєчників, фалопієвих труб і широкої зв'язки матки, кіста яєчника або жовтого тіла, гемат, дисплазія шийки матки тощо).

Пороки розвитку та хромосомні порушення, які звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби визнаються особи з вродженими вадами розвитку із значними порушеннями функцій:

вроджені вади розвитку нервової системи;

вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

уроджені вади розвитку системи кровообігу;

вроджені вади розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;

целіакія;

вроджені вади розвитку статевих органів;

уроджені вади розвитку сечової системи;

вроджені вади розвитку та деформації кістково-м'язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Травми, отруєння та наслідки зовнішніх причин, що звільняють від мобілізації

Підставою для повної непридатності до військової служби є наслідки впливу зовнішніх факторів, що травмують, зі значними порушеннями функцій:

будь-які травми (переломи, струси, здавлення, контузія, стороннє тіло, крововилив, розрив, набряк, політравма);

термічні та хімічні опіки, обмороження, тепловий удар;

баротравма, кесонна хвороба, асфіксія;

ураження блискавкою, електричним струмом;

дія іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання;

токсична дія мікроорганізмів І-ІІ груп патогенності;

отруєння лікарськими засобами або хімічними речовинами немедичного призначення (газами, димом, парами, пестицидами, продуктами харчування, токсинами внаслідок укусу тварин, плазунів, комах).

Повний перелік захворювань міститься у Додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Як самостійно визначити ступінь придатності за новим порядком

"Основні зміни, звичайно, – це відсутність категорії "обмежено придатний до військової служби". Давайте спробуємо самостійно розібратись, який висновок має бути щодо вас. Для цього нам знадобляться додатки 1, 2 та 3 до Постанови" — йдеться у повідомленні.

Додатки можна знайти за посиланнями:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0616-24#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n14

Також адвокатка додає, що 18 травня за другим посиланням має з'явитись вже приведена відповідно до змін редакція — і користуватись додатками стане зручніше.

Слідуємо алгоритму:

Відкриваємо Додаток 1 до Постанови – Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві. Знаходимо свій діагноз (можна це зробити, користуючись функцією "Пошук у тексті" через введення ключових слів). Відкриваємо Додаток 2 – Пояснення щодо застосування статей Розкладу… та знаходимо статтю, яку ми визначили в п.2 алгоритму. Дивимось до якого пункту цієї статті віднесений діагноз. Повертаємось до Додатку 1 – дивимось висновок. Відкриваємо Додаток 3 — Таблицю додаткових вимог до стану здоров’я та визначаємо, чи є додаткові ознаки непридатності до певного виду служби.

Для прикладу

Якщо військовослужбовцю встановлено діагноз "виразкова хвороба шлунку".

Згідно Розкладу хвороб це стаття 53. Відкриваємо Додаток 2 та встановлюємо, до якого з пунктів статті віднесено діагностований стан та ступінь розвитку хвороби.

Якщо це, наприклад, виразкова хвороба шлунка з множинними (дві та більше) виразками за останні 5 років – то це пункт "б".

Повертаємося до Розкладу хвороб і бачимо, що згідно п "б" особа має бути визнана ВЛК придатною до служби у військових частинах забезпчення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Відкриваємо Додаток 3 та шукаємо у таблиці статтю 53б, щоб визначити додаткові обмеження для місця служби за станом здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, що після набрання чинності новим законом про мобілізацію з 18 травня, громадяни повинні оновити свої військово-облікові дані. Проте, якщо військовозобов'язаний громадянин зробив це раніше, ще раз оновлювати дані не потрібно.