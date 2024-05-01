Електронний кабінет військовозобов’язаного: у Міноборони назвали точну дату запуску в Україні

Додаток запустять тоді, коли набуде чинності закон про мобілізацію

Як і передбачено новим законом про мобілізацію, електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати з 18 травня. Нині він у розробці.

Про це розповіла заступник глави Міноборони з питань цифрової трансформації Катерина Чорногоренко в ефірі Радіо Свобода. За її словами, зараз відомство отримує всі необхідні документи, щоб він був доступний українським громадянам.

"Власне, з 18 травня у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання у трьох доступних форматах – у ТЦК та СП, через ЦНАП чи через електронний кабінет військовозобов’язаного", — сказала вона.

Чорногоренко зазначила, що сам кабінет буде мобільним додатком, який можна завантажити через App Store або Google Play Market. За її словами, у додатку буде проста функція авторизації, у ході якої треба заповнити три поля та отримати інформацію з бази даних "Оберіг", щоб подивитися, які дані є по людині у реєстрах.

Тобто оновити дані можна буде без візиту до ТЦК, а лише дистанційно.

"Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться з військовозобов’язаним і надалі буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК... Оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, зокрема й з-за кордону", — додала вона.

Заступник міністра висловила переконання, що цим функціоналом будуть користуватися 70-80% усіх військовозобов’язаних, оскільки це набагато зручніше, ніж ходити до ТЦК.

Зазначимо, що згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності вже з 18 травня, усі чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані з’явитися до ТЦК для оновлення даних. Інформацію можна актуалізувати через електронний кабінет. На це дається 60 днів