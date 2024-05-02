Якщо вже оновили дані: у ТЦК пояснили, чи треба робити це знову після 18 травня

Персональні дані вже можуть бути в реєстрі військовозобов'язаних

Після набрання чинності новим законом про мобілізацію з 18 травня, громадяни повинні оновити свої військово-облікові дані. Проте, якщо військовозобов'язаний громадянин зробив це раніше, ще раз оновлювати дані не потрібно.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його совами, якщо громадянин хоче уточнити свої дані, то він це може зробити після набрання чинності законом.

"Але ніхто не забороняє звернутися зараз. Бо оновлення даних — це обов'язок кожного військовозобов'язаного", — підкреслив Істомін.

За його словами, якщо громадянин зробить це до 18 травня, то ТЦК вже матиме оновлені дані. Істомін зазначив, що у такому випадку, з'являтися до ТЦК вже не буде потреби.

"Є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Там є перелік персональних даних. Якщо громадянин оновив всі дані, які там є, і нічого не змінилося, це можуть бути дані хоч за 2022 рік, але вони актуальні, то оновлення вони не потребують", — заявив він.

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності вже з 18 травня, усі чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані з’явитися до ТЦК для оновлення даних. Інформацію можна актуалізувати через електронний кабінет. На це дається 60 днів.