Обновлен список заболеваний для пригодных и непригодных: как самому узнать, возьмут ли служить и куда именно
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Теперь определяется степень пригодности военнообязанного
Министерство обороны Украины обновило список заболеваний, по которым определяется пригодность или не пригодность к военной службе. Соответствующим приказом от 27.04.2024 № 262 были утверждены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, которые также вступят в силу 04.05.2024.
В Положении определена процедура проведения военно-врачебной комиссии (ВВК). Оно касается военнослужащих ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, членов их семей, призывников, военнообязанных и резервистов.
Среди прочего Положение определяет степень пригодности к военной службе, службы в военном резерве:
- непригодны к военной службе с исключением из военного учета;
- пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- временно непригодны. Нуждаются в лечении, отпуске, освобождении от исполнения служебных обязанностей.
Тех, кого после повторного прохождения ВВК признают непригодными, уволят со службы и исключат из военного учета. Те, кто будет признан годным, будут служить в соответствии с категорией годности.
Также в перечне болезней содержатся такие, по которым военнообязанный признается непригодным, но должен пройти пересмотр через 6 месяцев после получения заключения. В то же время в большинстве хронических болезней степень годности определяется тяжестью последствий заболевания для человека или выраженностью его симптомов.
Список заболеваний
Инфекционные и паразитарные заболевания, освобождающие от мобилизации
Совершенно непригодными к военной службе признаются лица, которым поставлен диагноз:
- активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;
- активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме лёгких);
- тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению;
- ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии.
Выявленные инфекции, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и др.), являются основанием для решения ВЛК о временной непригодности и повторном прохождении медкомиссии после лечения.
При выявлении других инфекционных и паразитарных заболеваний ВЛК может признать военнообязанного пригодным к специальной службе или отсрочить его мобилизацию для прохождения лечения.
Новообразования, освобождающие от мобилизации
Онкологические заболевания могут быть причиной признания негодности только в тяжелых случаях со значительным нарушением функций организма:
- злокачественные новообразования с метастазами и неоперабельное состояние;
- прогрессирующие онкологические болезни лимфоидной ткани, крови и схожих с ними тканей со значительными изменениями в составе крови (лимфогранулематоз, миелома, лейкозы, миелодиспластический синдром и т.п.);
- доброкачественные опухоли любой локализаций со значительными нарушениями функций организма.
Военнообязанные в послеоперационном состоянии или в период реабилитации после лучевой или химиотерапии признаются временно непригодными. Таким лицам назначается повторное прохождение ВВК после завершения курса лечения и реабилитации.
Военнообязанные, у которых диагностированы новообразования (злокачественные или доброкачественные), не вызывающие значительного нарушения функций организма, во время военного состояния признаются пригодными к специальной службе.
Болезни крови и кроветворных органов, освобождающие от мобилизации
В большинстве случаев военнообязанные с заболеваниями крови и кроветворных органов признаются пригодными к специальной службе.
Решение о временной непригодности с повторным прохождением ВЛК принимается после хирургических вмешательств. Совершенно непригодными признаются только те лица, состояние которых диагностируется как быстро прогрессирующее и декомпенсированное (со значительным нарушением функций органов и систем).
К перечню болезней крови и кроветворных органов относятся:
- все виды анемий;
- нарушение свертывания крови;
- пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);
- геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);
- агранулоцитоз;
- болезни селезенки;
- нарушение с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).
Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ, освобождающие от мобилизации
Патологии органов эндокринной системы, обменные расстройства и нарушения обмена веществ могут служить основанием для признания негодности только в случаях со значительным нарушением функций. В легких военнообязанных состояниях признают пригодными к специальной службе.
В частности, к таким болезням относятся:
- болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);
- сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;
- патологии других эндокринных желез;
- истощение вследствие недостаточного питания;
- ожирение;
- функциональная гипербилирубинемия;
- липоматоз и др.
Расстройства психики и поведения, освобождающие от мобилизации
Военнообязанного признают непригодным к военной службе за исключением из военного учета только в случае резко выраженных стойких психических расстройств:
- все виды деменции; органический амнестический синдром;
- расстройства психики, личности и поведения в результате поражения головного мозга или соматической болезни;
- синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
- эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
- невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
- ангиотрофоневроз ІІІ-ІV стадии;
- резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связанные с расстройствами пищевого поведения и злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);
- расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);
- расстройства повадок и побуждений, гендерной идентификации, сексуальные расстройства;
- специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;
- глубокая и тяжелая умственная отсталость.
В более легких случаях с кратковременными и незначительными болезненными проявлениями лицо признается пригодным к специальной службе может быть мобилизованным.
Болезни нервной системы, освобождающие от мобилизации
Военнообязанные с патологиями нервной системы признаются непригодными к военной службе в случаях быстро прогрессирующих и значительных нарушений функций:
- воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);
- прогрессирующие заболевания ЦНС (системные атрофии, дегенеративные заболевания, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);
- эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;
- быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатия, миастения, миопатия, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие);
- прогрессирующие расстройства вегетативной нервной системы со значительными нарушениями функции (синдром Брэдбери-Эглстона, семейная дизавтономия Райли-Дея, полисистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия синдром Шая-Дрейджера).
Болезни глаза, освобождающие от мобилизации
Непригодными к военной службе за исключением военного учета признаются лица, которые имеют:
- выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
- остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Следует отметить, что полностью пригодными для прохождения военной службы признаются лица, у которых диагностированы:
- легкую форму глаукомы;
- близорукость или дальнозоркость до 6,0 дптр;
- астигматизм любого вида с разностью рефракции до 3,0 дп;
- нарушение цветовосприятия (дихромазия, аномальная трихромазия любого типа).
Болезни уха, освобождающие от мобилизации
Большинство болезней уха являются основой признания лица пригодным к специальной службе во время военного положения. Непригодным военнообязанный может быть признан в случае:
- стойкой полной глухоты на оба уха или глухонемоты;
- двустороннего тяжелого и глубокого (3-4 степени) нарушения слуховой функции;
- глухоты на одно ухо и тяжелой тугоухости на другое;
- двусторонней прогрессирующей тяжелой тугоухости;
- тугоухости с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.
Болезни системы кровообращения, освобождающие от мобилизации
Непригодными к военной службе кроме военного учета считаются лица, у которых диагностировали:
- сердечную недостаточность ІІ-Б-ІІІ стадии;
- гипертоническую болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;
- цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства);
- болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функций (атеросклероз, стеноз, аневризм, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);
- болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);
- приобретенный артериовенозный свищ;
- наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;
- болезни вен, лимфатических сосудов и узлов с серьезными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия, варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургические вмешательства).
Болезни органов дыхания, освобождающие от мобилизации
ВВК признает непригодными к военной службе за исключением военного учета тех, кому поставлен диагноз:
- стеноз гортани;
- парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;
- тяжелая форма спастической дисфонии;
- хронические заболевания нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная заболевание легких, бронхоэктатическая заболевание);
- болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные заболевания легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзный идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);
- хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции наружного дыхания (абсцесс лёгкого и средостения, пиоторакс и другие);
- тяжелая персистирующая бронхиальная астма.
Болезни органов пищеварения, освобождающие от мобилизации
Мобилизации в период военного положения не подлежат военнообязанные, имеющие следующие болезни ЖКТ в тяжелой форме со значительным нарушением функций:
- челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций
- болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);
- неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);
- другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
- болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);
- все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).
Болезни кожи и подкожной клетчатки, освобождающие от мобилизации
Непригодными к военной службе кроме военного учета признаются лица, у которых подтверждены:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- псориатическая эритродермия.
Со всеми другими кожными заболеваниями ВВК принимает решение о годности или частичной годности в период действия военного состояния.
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, освобождающие от мобилизации
Решение ВВК о непригодности к военной службе принимается при следующих диагностированных болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани:
- инфекционные артропатии с устойчивыми и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);
- воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);
- системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизируют васкулопатию, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системную красную волчанку, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчет;
- тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;
- артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;
- болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилия со значительными нарушениями функций;
- остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедление слома перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);
- приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;
- фибробластические нарушения со значительными нарушениями функций;
- двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная кукся нижней конечности выше уровня верхней трети голени;
- болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и др.).
Болезни мочеполовой системы, освобождающие от мобилизации
По решению ВВК по военному учету исключаются лица, страдающие следующими патологиями мочеполовой системы:
- почечная недостаточность IV-V стадии вследствие гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатия);
- болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);
- болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);
- воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);
- невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гемат, дисплазия шейки матки и др.).
Пороки развития и хромосомные нарушения, освобождающие от мобилизации
Непригодными к военной службе признаются лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций:
- врожденные пороки развития нервной системы;
- врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденные пороки развития системы кровообращения;
- врожденные пороки развития органов дыхания;
- щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- телеокия;
- врожденные пороки развития половых органов;
- врожденные пороки развития мочевой системы;
- врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития;
- Хромосомные аномалии.
Травмы, отравления и последствия внешних причин, освобождающих от мобилизации
Основанием для полной непригодности к военной службе являются последствия влияния травмирующих внешних факторов со значительными нарушениями функций:
- любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, постороннее тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);
- термические и химические ожоги, обморожение, тепловой удар;
- баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;
- поражение молнией, электрическим током;
- действие ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;
- токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности;
- отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания, токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).
Полный перечень заболеваний содержится в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Как самостоятельно определить степень пригодности по новому порядку
"Основные изменения, конечно, — это отсутствие категории "ограниченно пригодный к военной службе". Давайте попробуем самостоятельно разобраться, какой вывод должен быть относительно вас. Для этого нам понадобятся приложения 1, 2 и 3 к Постановлению", — говорится в сообщении.
Приложения можно найти по ссылкам:
- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0616-24#Text
- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n14
Также адвокат добавляет, что 18 мая по второй ссылке должна появиться уже приведенная в соответствии с изменениями редакция — и пользоваться приложениями станет удобнее.
Следуем алгоритму:
- Открываем Приложение 1 к Постановлению – Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, службы в военном резерве.
- Находим свой диагноз (можно это сделать, используя функцию "Поиск в тексте" посредством ввода ключевых слов).
- Открываем Приложение 2 – Объяснение по применению статей Расписания и находим статью, которую мы определили в п.2 алгоритма. Смотрим к какому пункту настоящей статьи отнесен диагноз.
- Возвращаемся в Приложение 1 – смотрим вывод.
- Открываем Приложение 3 — Таблицу дополнительных требований к состоянию здоровья и определяем, есть ли дополнительные признаки непригодности к определенному виду службы.
Для примера
Если военнослужащему установлен диагноз "язвенная болезнь желудка".
- Согласно Расписанию болезней это статья 53. Открываем Приложение 2 и устанавливаем, к какому пункту статьи отнесено диагностированное состояние и степень развития болезни.
Если это, например, язвенная болезнь желудка с множественными (две и более) язвами за последние 5 лет – это пункт "б".
- Возвращаемся к Расписанию болезней и видим, что согласно п "б" лицо должно быть признано ВЛК пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативное обеспечение, охраны.
- Открываем Приложение 3 и ищем статью 53б в таблице, чтобы определить дополнительные ограничения для места службы по состоянию здоровья.
Ранее "Телеграф" писал, что после вступления в силу нового закона о мобилизации с 18 мая граждане должны обновить свои военно-учетные данные. Однако если военнообязанный гражданин сделал это раньше, еще раз обновлять данные не нужно.