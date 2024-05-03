Обновлен список заболеваний для пригодных и непригодных: как самому узнать, возьмут ли служить и куда именно

Теперь определяется степень пригодности военнообязанного

Министерство обороны Украины обновило список заболеваний, по которым определяется пригодность или не пригодность к военной службе. Соответствующим приказом от 27.04.2024 № 262 были утверждены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, которые также вступят в силу 04.05.2024.

В Положении определена процедура проведения военно-врачебной комиссии (ВВК). Оно касается военнослужащих ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, членов их семей, призывников, военнообязанных и резервистов.

Среди прочего Положение определяет степень пригодности к военной службе, службы в военном резерве:

непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

временно непригодны. Нуждаются в лечении, отпуске, освобождении от исполнения служебных обязанностей.

Тех, кого после повторного прохождения ВВК признают непригодными, уволят со службы и исключат из военного учета. Те, кто будет признан годным, будут служить в соответствии с категорией годности.

Также в перечне болезней содержатся такие, по которым военнообязанный признается непригодным, но должен пройти пересмотр через 6 месяцев после получения заключения. В то же время в большинстве хронических болезней степень годности определяется тяжестью последствий заболевания для человека или выраженностью его симптомов.

Список заболеваний

Инфекционные и паразитарные заболевания, освобождающие от мобилизации

Совершенно непригодными к военной службе признаются лица, которым поставлен диагноз:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме лёгких);

тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению;

ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии.

Выявленные инфекции, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и др.), являются основанием для решения ВЛК о временной непригодности и повторном прохождении медкомиссии после лечения.

При выявлении других инфекционных и паразитарных заболеваний ВЛК может признать военнообязанного пригодным к специальной службе или отсрочить его мобилизацию для прохождения лечения.

Новообразования, освобождающие от мобилизации

Онкологические заболевания могут быть причиной признания негодности только в тяжелых случаях со значительным нарушением функций организма:

злокачественные новообразования с метастазами и неоперабельное состояние;

прогрессирующие онкологические болезни лимфоидной ткани, крови и схожих с ними тканей со значительными изменениями в составе крови (лимфогранулематоз, миелома, лейкозы, миелодиспластический синдром и т.п.);

доброкачественные опухоли любой локализаций со значительными нарушениями функций организма.

Военнообязанные в послеоперационном состоянии или в период реабилитации после лучевой или химиотерапии признаются временно непригодными. Таким лицам назначается повторное прохождение ВВК после завершения курса лечения и реабилитации.

Военнообязанные, у которых диагностированы новообразования (злокачественные или доброкачественные), не вызывающие значительного нарушения функций организма, во время военного состояния признаются пригодными к специальной службе.

Болезни крови и кроветворных органов, освобождающие от мобилизации

В большинстве случаев военнообязанные с заболеваниями крови и кроветворных органов признаются пригодными к специальной службе.

Решение о временной непригодности с повторным прохождением ВЛК принимается после хирургических вмешательств. Совершенно непригодными признаются только те лица, состояние которых диагностируется как быстро прогрессирующее и декомпенсированное (со значительным нарушением функций органов и систем).

К перечню болезней крови и кроветворных органов относятся:

все виды анемий;

нарушение свертывания крови;

пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);

геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);

агранулоцитоз;

болезни селезенки;

нарушение с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ, освобождающие от мобилизации

Патологии органов эндокринной системы, обменные расстройства и нарушения обмена веществ могут служить основанием для признания негодности только в случаях со значительным нарушением функций. В легких военнообязанных состояниях признают пригодными к специальной службе.

В частности, к таким болезням относятся:

болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);

сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;

патологии других эндокринных желез;

истощение вследствие недостаточного питания;

ожирение;

функциональная гипербилирубинемия;

липоматоз и др.

Расстройства психики и поведения, освобождающие от мобилизации

Военнообязанного признают непригодным к военной службе за исключением из военного учета только в случае резко выраженных стойких психических расстройств:

все виды деменции; органический амнестический синдром;

расстройства психики, личности и поведения в результате поражения головного мозга или соматической болезни;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);

эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);

невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);

ангиотрофоневроз ІІІ-ІV стадии;

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связанные с расстройствами пищевого поведения и злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);

расстройства повадок и побуждений, гендерной идентификации, сексуальные расстройства;

специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

В более легких случаях с кратковременными и незначительными болезненными проявлениями лицо признается пригодным к специальной службе может быть мобилизованным.

Болезни нервной системы, освобождающие от мобилизации

Военнообязанные с патологиями нервной системы признаются непригодными к военной службе в случаях быстро прогрессирующих и значительных нарушений функций:

воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);

прогрессирующие заболевания ЦНС (системные атрофии, дегенеративные заболевания, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);

эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатия, миастения, миопатия, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие);

прогрессирующие расстройства вегетативной нервной системы со значительными нарушениями функции (синдром Брэдбери-Эглстона, семейная дизавтономия Райли-Дея, полисистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия синдром Шая-Дрейджера).

Болезни глаза, освобождающие от мобилизации

Непригодными к военной службе за исключением военного учета признаются лица, которые имеют:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Следует отметить, что полностью пригодными для прохождения военной службы признаются лица, у которых диагностированы:

легкую форму глаукомы;

близорукость или дальнозоркость до 6,0 дптр;

астигматизм любого вида с разностью рефракции до 3,0 дп;

нарушение цветовосприятия (дихромазия, аномальная трихромазия любого типа).

Болезни уха, освобождающие от мобилизации

Большинство болезней уха являются основой признания лица пригодным к специальной службе во время военного положения. Непригодным военнообязанный может быть признан в случае:

стойкой полной глухоты на оба уха или глухонемоты;

двустороннего тяжелого и глубокого (3-4 степени) нарушения слуховой функции;

глухоты на одно ухо и тяжелой тугоухости на другое;

двусторонней прогрессирующей тяжелой тугоухости;

тугоухости с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.

Болезни системы кровообращения, освобождающие от мобилизации

Непригодными к военной службе кроме военного учета считаются лица, у которых диагностировали:

сердечную недостаточность ІІ-Б-ІІІ стадии;

гипертоническую болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства);

болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функций (атеросклероз, стеноз, аневризм, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);

болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);

приобретенный артериовенозный свищ;

наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;

болезни вен, лимфатических сосудов и узлов с серьезными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия, варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургические вмешательства).

Болезни органов дыхания, освобождающие от мобилизации

ВВК признает непригодными к военной службе за исключением военного учета тех, кому поставлен диагноз:

стеноз гортани;

парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;

тяжелая форма спастической дисфонии;

хронические заболевания нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная заболевание легких, бронхоэктатическая заболевание);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные заболевания легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзный идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции наружного дыхания (абсцесс лёгкого и средостения, пиоторакс и другие);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения, освобождающие от мобилизации

Мобилизации в период военного положения не подлежат военнообязанные, имеющие следующие болезни ЖКТ в тяжелой форме со значительным нарушением функций:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Болезни кожи и подкожной клетчатки, освобождающие от мобилизации

Непригодными к военной службе кроме военного учета признаются лица, у которых подтверждены:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

псориатическая эритродермия.

Со всеми другими кожными заболеваниями ВВК принимает решение о годности или частичной годности в период действия военного состояния.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, освобождающие от мобилизации

Решение ВВК о непригодности к военной службе принимается при следующих диагностированных болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани:

инфекционные артропатии с устойчивыми и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);

системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизируют васкулопатию, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системную красную волчанку, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчет;

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;

болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилия со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедление слома перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);

приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;

фибробластические нарушения со значительными нарушениями функций;

двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная кукся нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и др.).

Болезни мочеполовой системы, освобождающие от мобилизации

По решению ВВК по военному учету исключаются лица, страдающие следующими патологиями мочеполовой системы:

почечная недостаточность IV-V стадии вследствие гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатия);

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);

болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);

воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);

невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гемат, дисплазия шейки матки и др.).

Пороки развития и хромосомные нарушения, освобождающие от мобилизации

Непригодными к военной службе признаются лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций:

врожденные пороки развития нервной системы;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденные пороки развития системы кровообращения;

врожденные пороки развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

телеокия;

врожденные пороки развития половых органов;

врожденные пороки развития мочевой системы;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

Хромосомные аномалии.

Травмы, отравления и последствия внешних причин, освобождающих от мобилизации

Основанием для полной непригодности к военной службе являются последствия влияния травмирующих внешних факторов со значительными нарушениями функций:

любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, постороннее тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);

термические и химические ожоги, обморожение, тепловой удар;

баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;

поражение молнией, электрическим током;

действие ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;

токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности;

отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания, токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).

Полный перечень заболеваний содержится в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Как самостоятельно определить степень пригодности по новому порядку

"Основные изменения, конечно, — это отсутствие категории "ограниченно пригодный к военной службе". Давайте попробуем самостоятельно разобраться, какой вывод должен быть относительно вас. Для этого нам понадобятся приложения 1, 2 и 3 к Постановлению", — говорится в сообщении.

Приложения можно найти по ссылкам:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0616-24#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n14

Также адвокат добавляет, что 18 мая по второй ссылке должна появиться уже приведенная в соответствии с изменениями редакция — и пользоваться приложениями станет удобнее.

Следуем алгоритму:

Открываем Приложение 1 к Постановлению – Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, службы в военном резерве. Находим свой диагноз (можно это сделать, используя функцию "Поиск в тексте" посредством ввода ключевых слов). Открываем Приложение 2 – Объяснение по применению статей Расписания и находим статью, которую мы определили в п.2 алгоритма. Смотрим к какому пункту настоящей статьи отнесен диагноз. Возвращаемся в Приложение 1 – смотрим вывод. Открываем Приложение 3 — Таблицу дополнительных требований к состоянию здоровья и определяем, есть ли дополнительные признаки непригодности к определенному виду службы.

Для примера

Если военнослужащему установлен диагноз "язвенная болезнь желудка".

Согласно Расписанию болезней это статья 53. Открываем Приложение 2 и устанавливаем, к какому пункту статьи отнесено диагностированное состояние и степень развития болезни.

Если это, например, язвенная болезнь желудка с множественными (две и более) язвами за последние 5 лет – это пункт "б".

Возвращаемся к Расписанию болезней и видим, что согласно п "б" лицо должно быть признано ВЛК пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативное обеспечение, охраны.

Открываем Приложение 3 и ищем статью 53б в таблице, чтобы определить дополнительные ограничения для места службы по состоянию здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, что после вступления в силу нового закона о мобилизации с 18 мая граждане должны обновить свои военно-учетные данные. Однако если военнообязанный гражданин сделал это раньше, еще раз обновлять данные не нужно.