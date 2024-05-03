Абсолютно всем? В Генштабе сделали противоречивое заявление об обновлении данных в ТЦК с 18 мая

Новый закон о мобилизации вступает в силу с 18 мая

Уже с 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, согласно которому в возрасте от 18 до 60 лет все мужчины должны обновить данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). По словам представителя Генштаба Юрия Глущенко, сделать это нужно абсолютно всем.

Об этом он рассказал в интервью Radio NV. В то же время спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин говорил, что если данные актуальны, то их обновлять не надо.

Поэтому у военнообязанных возникает вопрос: "Всем ли нужно идти в ТЦК после 18 мая, или не всем?".

"Законом предусмотрено, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Несмотря на то, что он годен или ограничено годен, непригоден к военной службе", — заявил Глущенко.

Журналист уточнил, действительно ли все должны пойти и обновить данные, представитель Генштаба ответил: "Да, абсолютно правильно".

В то же время он отметил, что тем мужчинам, которые обновляют данные в ТЦК прямо сейчас (то есть до вступления в силу закона) повторно обновлять данные не нужно.

"С момента обнародования закона лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, уже сейчас обновляющих свои данные в ТЦК, со вступлением в силу закона 18 мая не должны во второй раз приходить в ТЦК. Мы уже дали указания", — сказал Глущенко.

Заметим, что эти оба заявления взаимоисключающие.

Из ответов Глущенко можно заключить, что обновлять данные нужно лицам, которые уже приходили в ТЦК и прошли медкомиссию более года назад (заключение медкомиссии действительно один год). А тем, кто сделал это уже сейчас вроде бы не нужно.

Однако, обращаем внимание, что это предположение, поэтому нужно ожидать дополнительных разъяснений.

Также Глущенко опроверг, что всем обновившим свои данные нужно будет в обязательном порядке проходить в ТЦК.

"Такой задачи не стоит. Такое решение принимает ТЦК, исходя из обновленной информации и наличия тех задач, которые перед ним стоят", — заявил он.

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