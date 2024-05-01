Дані в ТЦК вже можна оновлювати: що зміниться для чоловіків з кінця травня

Ці дані потрібно вже оновити давно

Після набуття чинності новим законом про мобілізацію (18 травня) в українців буде 60 днів, щоб оновити свої дані у ТЦК. Якщо цього не зробити можна отримати покарання, яке вже буде серйознішим, ніж те, що застосовують сьогодні.

Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю "Не забудьте ці документи: що треба взяти в ТЦК для отримання броні та відстрочки".

Військовий зазначив, що всі ці дані потрібно було вже оновити давно і, природно, можна оновити прямо зараз, не чекаючи, поки новий закон набуде чинності.

"Норма, про яку ви запитуєте, ще не набула чинності, але якщо протягом відведеного часу не оновити дані, то це потягне за собою адміністративне покарання — громадянин отримає штраф за статтею 210 КУпАП, а якщо не зробити це протягом 60 днів після набуття чинності Закону, то буде застосована стаття 210-1", — розповів Істомін і пояснив, що нова стаття 210-1 відрізняється значно суворішим покаранням "Стаття 210 — це порушення правил військового обліку. В особливий період нею передбачено штраф 50—100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850—1700 гривень. А стаття 210-1 це вже порушення законодавства про мобілізацію. І штраф за це в особливий період уже 300—500 неоподатковуваних мінімумів (5100—8500 гривень). Звісно, це значно відчутніше для гаманця пересічного громадянина".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які обов’язки з’являться у військовозобов’язаних наприкінці травня. Новий закон про мобілізацію зокрема говорить про те, що українці мають надавати ЗСУ своє майно, а також носити із собою завжди військово-облікові документи. Детальніше про це ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.