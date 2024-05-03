З 18 чи з 4 травня? Чітка відповідь, коли запрацює новий порядок про ВЛК

Статусу "обмежено придатний" більше не буде

У травні передбачається низка змін для військовозобовʼязаних чоловік та чоловіків призовного віку. Так у сили вступають два важливі закони, один з яких передбачає повторне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) тих, хто мав статус "обмежено придатний".

Тож у багатьох постає питання, коли запрацює новий порядок про ВЛК — 4 травня чи 18 травня? Чітку відповідь дала адвокатка Дарʼя Тарасенко.

Вона наголосила, що новий порядок про військово-лікарську комісію запрацює 4 травня.

А от закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набуває чинності, не регулює зміни висновків ВЛК. Цим законом передбачається низка інших змін, зокрема й оновлення військово-облікових даних.

"Скасування статусу "обмежено придатний" — це Закон "Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" та Наказ Міноборони від 27.04.2024 № 262. Тому — зміни щодо обмежено придатних та, відповідно, застосування оновленого Порядку розпочнеться вже 4 травня!" — йдеться у повідомленні.

Які зміни передбачено новим порядком про ВЛК

Документ передбачає майже повне (за винятком чотирьох випадків) скасування індивідуальної оцінки придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями "придатний", "непридатний" та "обмежено придатний".

У багатьох випадках формулювання "обмежено придатний" до служби за умов воєнного стану замінили на таке: "Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони".

Зазначається, що людину з таким записом у військовому квитку можуть мобілізувати, якщо у війську є потреба в поповненні саме цих підрозділів.

Тож чоловіки у віці 18–60 років, які мали статус "обмежено придатний", повинні знову пройти ВЛК.У них є час до 4 лютого 2025 року.

Для цих людей комісія вказуватиме лише 2 статуси: придатний або непридатний. Але сама придатність ділитиметься на категорії:

повністю придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди відносяться кандидати на вступ до ВВН3);

придатний для виконання специфічних завдань.

Раніше "Телеграф" наводив перелік захворювань, з якими військовозобовʼязані після проходження ВЛК можуть бути визнаними придатними до служби.