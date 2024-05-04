Укр

Ограниченно годных к службе больше нет: что это значит и что изменилось с 4 мая

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Такие мужчины должны повторно пройти ВВК
Такие мужчины должны повторно пройти ВВК. Фото Коллаж "Телеграфа"

Статус пригодности или непригодности будет определяться по-другому

В субботу, 4 мая, вступают в силу в силу изменения законодательства, которые окончательно отменяют категорию "ограниченно годных" к военной службе. Такие мужчины теперь обязаны повторно пройти ВВК.

"Телеграф" напоминает о нововведениях. Граждане Украины, ранее признанные "ограниченно годными к военной службе", должны пройти повторный медицинский осмотр "с целью определения пригодности к военной службе" в течение ближайших девяти месяцев, до 4 февраля 2025 года.

По результатам обследования ВВК будет выносить два вердикта — годен или непригоден. Однако пригодность будет разделена на категории "в зависимости от степени функциональности":

  • непригодные к военной службе с исключением с воинского учета;
  • непригодные к военной службе с перекомиссией (через 6 месяцев или 6−12 месяцев);
  • временно непригодные (нуждаются в лечении или лечении и отпуске, освобождении от выполнения служебных обязанностей);
  • пригодные только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • пригодные.

При этом, статус пригодности или непригодности будет определяться по-другому. Это будет зависеть не столько от заболевания или физического порока, сколько от состояния конкретного человека в данный момент.

Ранее "Телеграф" публиковал обновленный список заболеваний, с которыми военнообязанные после прохождения ВВК могут быть признаны годными к службе. Среди них — туберкулез, психические расстройства, ВИЧ и не только.

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#Война #Мобилизация #ВВК