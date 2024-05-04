Проходити військово-лікарську комісію будуть по-новому: нові правила набули чинності

В Україні більше не залишилося "обмежено придатних"

З 4 травня 2024 року набули чинності норми, якими було змінено порядок проходження військово-лікарської комісії. Зокрема вони прибрали статус "обмежено придатний" та залишили лише "придатний" та "непридатний".

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Міноборони України. Зазначається, що також було введено обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров’я.

Зокрема наголошується, що придатний до служби військовозобов’язаний може бути повністю придатним для служби, або проходити її у військових частинах забезпечення, ТЦК і СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення або охорони.

Також було змінено підхід до визначення придатності до служби, тому в розрахунок прийматимуться як хвороби, а й ступінь порушення життєвих функцій. Тобто з тими самими хворобами можуть бути люди як придатні, і непридатні до служби.

"Важливо: фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на свій розсуд, а керуватимуться лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви", — йдеться у повідомленні.

Таким чином ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до Розкладу хвороб, пояснення до Розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоров’я.

Крім того, всі "обмежено придатні" будуть зобов’язані до 4 лютого 2025 року пройти лікарську комісію повторно, проте це робиться не за їх бажанням і ініціативою. Для цього військовозобов’язаним має бути виписано направлення від ТЦК, а військовослужбовцям від командира частини, ТЦК чи медустанови, де він проходить реабілітацію.

Як повідомлялося раніше, новий закон про мобілізацію також передбачає зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.