Проходить военно-врачебную комиссию будут по-новому: новые правила вступили в силу

В Украине больше не осталось "ограниченно пригодных"

С 4 мая 2024 года в силу вступили нормы, которыми был изменен порядок прохождения военно-врачебной комиссии. В частности они убрали статус "ограниченно пригодный" и оставили только "пригодный" и "непригодный".

Об этом информирует Департамент здравоохранения Минобороны Украины. Отмечается, что также были введены ограничения по особенностям прохождения службы в соответствии с состоянием здоровья.

В частности отмечается, что пригодный к службе военнообязанный может либо быть полностью пригодным для службы, либо проходить ее в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.

Также был изменен подход к определению пригодности к службе, а потому в расчет будут приниматься не только болезни, но и степень нарушения жизненных функций. То есть с одними и теми же болезнями могут быть люди как пригодные, так и непригодные к службе.

"Важно: фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит сделать невозможным коррупционные проявления", — говорится в сообщении.

Так им образом степень пригодности к военной службе устанавливается ВВК в соответствии с Расписанием болезней, пояснением к Расписанию болезней и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья.

Кроме того все "ограниченно пригодные" будут обязаны до 4 февраля 2025 года пройти врачебную комиссию повторно, однако это делается не по их желанию и инициативе. Для этого военнообязанным должно быть выписано направление от ТЦК, а военнослужащим от командира части, ТЦК или медучреждения, где он проходит реабилитацию.

Как сообщалось ранее, новый закон о мобилизации также предусматривает понижение мобилизационного возраста с 27 лет до 25.