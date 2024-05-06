Всім страшно, але мобілізація треба для захисту держави: боєць "Скай" розповів, навіщо йти у військо

Після пережитого зʼявляється більше злості

Мобілізація необхідна для захисту держави та майбутніх поколінь. Люди різних професій і віку стали на захист рідної країни. Залишили свої домівки, сімʼї, бо так треба.

Про це заявив командир групи роти розвідки зведеного загону департаменту патрульної поліції Дмитро Перловський в інтерв'ю "Телеграфу".

"Немає жодного бійця, якого при народженні акушерка оглянула і сказала: "Боже, він військовий, дайте йому автомат, він народжений для війни". Всім страшно. Ви думаєте, військовим в окопах не страшно? Та вони не відступають і бʼються з усіх сил", — каже Дмитро.

Попри важкі втрати та випробування, чоловік хоче повернутися до побратимів. Після пережитого, каже "Скай", зʼявляється більше злості. Дуже сильно хочеться помститися за те, що наробили окупанти.

Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 11 квітня 2024 року, ухвалила у другому читанні новий законопроєкт про мобілізацію №10449. 283 народні депутати проголосували "За".

Раніше "Телеграф" писав, які чотири категорії чоловіків найчастіше йдуть у ТЦК.