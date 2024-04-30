Черги без ажіотажу: які чотири категорії чоловіків найчастіше йдуть у ТЦК

У районних ТЦК можна побачити черги

Майбутнє набрання чинності новим законом про мобілізацію (18 травня) не викликало особливого ажіотажу до ТЦК. При цьому черги до деяких військкоматів справді є.

Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю "Не забудьте ці документи: що треба взяти в ТЦК для отримання броні та відстрочки".

Військовий пояснив, що оновленням даних займаються районні ТЦК, включаючи відділи, та об’єднані міські ТЦК та СП.

"Загалом по області особливого ажіотажу нема. Звісно, можна побачити черги, але переважна більшість у них — заброньовані працівники, яких направляють підприємства для звіряння військово-облікових даних. Також приходять люди, щоб вирішити питання соціального захисту, звільнені строковики стають на облік тощо. Ну і триває мобілізація", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які обов’язки з’являться у військовозобов’язаних наприкінці травня. Новий закон про мобілізацію зокрема говорить про те, що українці мають надавати ЗСУ своє майно, а також носити із собою завжди військово-облікові документи. Детальніше про це ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.