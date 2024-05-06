В Украине продлят мобилизацию и военное положение: документы переданы в Раду

Сроки предыдущих законов истекают 13 мая

В Украине собираются в очередной раз продлить военное положение. Вместе с этим также планируется продлить сроки всеобщей мобилизации.

Соответствующие документы №11234 и 11235 появились на сайте Верховной Рады. Авторами обоих документов является президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно данным о состоянии документов, оба в настоящее время были получены парламентом и переданы на рассмотрение в профильный комитет.

Текст документов пока не обнародован.

Как известно, военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Поначалу его продлевали на 30 суток, однако потом начали делать это сразу на 90, что является максимальным предусмотренным законодательством сроком. Есть все основания полагать, что нынешнее продление тоже будет на 90 дней.

Срок текущих документов заканчивается 13 мая, то есть, в случае принятия двух законопроектов, военное положение и мобилизация будут действовать до 11 августа 2024 года.

Как сообщалось ранее, 30 апреля, в Киеве начал работу центр рекрутинга в ряды ВСУ. До конца мая такие центры должны появиться в десятках других городов Украины. Их цель — упростить процесс мобилизации и предоставить людям возможность выбирать наиболее подходящую им военную специальность.