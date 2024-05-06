"Зніміть форму, це треш": "Квартал 95" зняв пародію на скандального голову Рівненського ТЦК і сам нарвався на хейт (відео)

"Кварталівці", очевидно, черпали своє натхнення зі скандальної історії у Рівненському ТЦК

"Квартал 95" знову вляпався у скандал. Цього разу через пародію на начальника Рівненського ТЦК, який займався нестатутними відносинами зі своїми підлеглими. Багато українців у мережі розкритикували випуск зі словами: "Дно", "крінж", "ганьбите форму" тощо.

"Телеграф" розповідає про скандальні жарти "кварталівців". Пародію зіграв "Жіночий квартал". У ній, згідно зі сценарієм, голова ТЦК вигадав "шифр" для спілкування з підлеглими. Цим "шифром" є поцілунки та інші ласки. Під час виступу актори "передають" один одному інформацію, а новенька дивується з того, що бачить.

Зазначимо, що цього разу "кварталівці", очевидно, черпали своє натхнення зі скандальної історії у Рівненському ТЦК, чий начальник цілувався із підлеглими на робочому місці. Докладніше про це, до речі, ви можете прочитати, перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Гумор коміків припав не всім до смаку і вже зараз самі актори потрапили у скандал. "Телеграф" обрав кілька коментарів українців з величезної кількості, які зараз активно з’являються в мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Квартал 95" потрапив до великого скандалу через приниження українців на Новий рік.