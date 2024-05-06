"Снимите форму, это трэш": "Квартал 95" снял пародию на скандального главу Ровенского ТЦК и сам нарвался на хейт (видео)

"Кварталовцы", очевидно, черпали свое вдохновение из скандальной истории в Ровенском ТЦК

"Квартал 95" снова вляпался в скандал. На этот раз из-за пародии на начальника Ровенского ТЦК, который занимался неуставными отношениями со своими подчиненными. Многие украинцы в сети раскритиковали выпуск со словами: "Дно", "кринж", "позорите форму" и так далее.

"Телеграф" рассказывает о скандальных шутках "кварталовцев". Пародию сыграл "Женский Квартал". В ней, согласно сценарию, глава ТЦК придумал "шифр" для общения с подчиненными. Этим "шифром" являются поцелуи и другие ласки. Во время выступления актеры "передают" друг-друг информацию, а новенькая удивляется тому, что видит.

Отметим, что на этот раз "кварталовцы", очевидно, черпали свое вдохновение из скандальной истории в Ровенском ТЦК, чей начальник целовался с подчиненными на рабочем месте. Подробнее об этом, к слову, вы можете прочитать, перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Юмор комиков пришелся не всем по вкусу и уже сейчас сами актеры попали в скандал. "Телеграф" выбрал несколько комментариев украинцев из множества, которые сейчас активно появляются в сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Квартал 95" попал в большой скандал из-за унижения украинцев на Новый год.