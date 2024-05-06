Мобілізація жінок: які зміни є у новому законі та чого очікувати з кінця травня

Є кілька пунктів

З 18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про посилення мобілізації, згідно з яким усі військовозобов'язані мають оновити свої дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У ньому також є зміни стосовно військового обов'язку жінок.

Так, у пункті 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" зазначено, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час лише в добровільному порядку. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Ще одна зміна стосується проходження базової військової служби: жінки можуть проходити її добровільно.

Норми нового закону також додають до підстав для звільнення з військової служби такі пункти:

у зв’язку з вагітністю;

у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.

Також зазначено, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає:

прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

проходження військової служби;

проходження служби у військовому резерві;

виконання військового обов’язку в запасі;

дотримання правил військового обліку.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони розповіли, як визначатимуть придатність до військової служби.