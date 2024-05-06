"СБУ постукає у двері кожному": журналістка Мосейчук жорстко звернулась до українських чоловіків, їй вже відповіли

Коментатори одразу ж згадали, що у журналістки син мобілізаційного віку

Відома українська журналістка Наталія Мосейчук заявила, що переважна більшість чоловіків відвідають Територіальний центр комплектування (ТЦК) та пройдуть військово-лікарську комісію (ВЛК). Іншого виходу немає, впевнена вона.

Про це журналістка розповіла у випуску №26 на своєму каналі. Він має назву "Хто автор провалу мобілізації?".

Мосейчук звернулась до українців, які ухиляються від виконання обов’язку по захисту Батьківщини та поширюють дезінформацію стосовно мобілізації. "Іграшковий період закінчується", сказала журналістка.

"Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає у двері кожному. І іграшковий період, букетно-шоколадний період в Україні закінчується. Це не означає, що закінчиться демократія ― у нас є чудові адвокати, якщо у вас буде стільки грошей, щоб "відбити" і "відмазати" вас, то, очевидно, але краще не говоріть дурню, і не говоріть те, що шкодить державі. Щодо чоловіків, то я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК і ВЛК, іншого виходу немає", ― сказала Мосейчук.

Уривок з випуску, який розлютив коментаторів

Користувачів соцмереж розлютила заява журналістки. Більшість коментаторів почали писати лайливі повідомлення. Деякі згадали й старшого сина Антона, який народився у 1998 році.

Зазначимо, що після підписання президентського указу, мобілізаційний вік знижений до 25 років. Тобто старший син Наталії Мосейчук може бути мобілізований, якщо не має права на відстрочку.

Деякі коментатори згодні з журналісткою. Одна з користувачок питає, як Україна повинна перемогти, якщо ніхто не хоче воювати.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі поліцейська втрапила в скандал через відео для друзів. Молода жінка обурилась, що її відправили охороняти церкву. Вона цинічно висловилася про потенційний приліт та можливі жертви серед населення. Її жорстко покарали.