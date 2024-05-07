Всегда иметь это при себе: что изменится для мужчин в Украине с 18 мая

В скором времени украинцев будет ждать ряд изменений, касающихся мобилизации

Начиная с 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, все мужчины с 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военно-учетный документ.

При этом неважно, состоите ли вы на военном учете или нет. "Телеграф" решил напомнить читателям о новых правилах, которые вскоре начнут действовать в стране.

Так, военный билет должны носить с собой даже те, кого исключили из учета. Проверять его могут уполномоченные представители ТЦК, полицейские и пограничники. Действует ли он будут проверяться через Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В то же время, все украинцы независимо от возраста и пола в условиях военного положения должны иметь документы, идентифицирующие личность. Это может быть либо обычный паспорт, либо заграничный, студенческий билет, водительские права и т.д.

Кроме того, согласно новому закону все военнообязанные должны актуализировать свои учетные данные до 17 июля 2024 года.

Также следует помнить, что мужчины будут переводиться на военный учет военнообязанных с 25 лет, а не 27. Таким образом, в армию можно быть призванным с 25 до 60 лет.

Ранее Телеграф подробно рассказал о том, что изменится для украинских мужчин с 18 мая.